Incursions poétiques: «Elpénor au sous-sol»

À l’occasion du Mois de la poésie, Le Devoir, avec la complicité du Bureau des affaires poétiques, donne à lire un poème chaque semaine. Quatrième de cinq.

Traduction de Jonathan Lamy

Au sous-sol de l’école des beaux-arts,Elpénor est suspendu, oublié.

Homme-oiseau éternel, voltigeant, battant des mains,

il marmonne, rêve encore et encore

d’un toit en Grèce, de voiles blanches

qu’on a hissées sans qu’il le voie.

Ce matin-là, dans un corridor au carrelage rouge

et chaleureux, ses compagnons parlent fort.

Ils attendent des spectateurs.

Ils jouent Some Distillations of Survival.

Comme décor, une teinture de citron et de poussière

dans des vieux flacons usés.

Des histoires qu’ils ont étudiées et révisées, fouillées

comme des charognards sur la plage.

Mais c’est délicat.

Ils ne comprennent pas encore l’échec.

Ils n’ont survécu à rien, excepté ceci.

Personne ne vient. Ils déchirent avec nonchalance

le travail de leurs collègues,

bottant les obscènes bas de nylon rembourrés

en riant, libérant un dauphin gonflable d’un pot de café,

ce qui, en fait, ne veut rien dire

mais a inexplicablement permis à l’artiste de

remporter une résidence à Gand.

Ils parlent du monde dehors,

comment se tenir aux portes de la liberté.

Personne ne vient. L’homme-oiseau remue

dans son sommeil, pousse un cri.

Maintenant impatients, ils quittent la pose,

versent la performance ratée dans l’évier

et lancent le jouet de piscine par la fenêtre.

Ils partent vers un monde qui ne les attend pas.

Demain, les poutres du navire

seront démontées. Les cravates seront dénouées

des cols de chemise dans les bars de la ville en fin

de soirée

et ça prendra des années pour qu’ils se souviennent

de lui.

Toujours vacillant sur le bord tremblant,

celui qu’on avait oublié n’y est pas arrivé.

Le navire a pris la mer sans lui, encore suspendu

avec un sourire nerveux, une épaisse lueur

de sueur pâle et froide. Les ampoules brûlent

une par une et ses mains ne se lassent jamais de

battre

alors qu’il s’écrie : Hé ! Hé ! Attendez-moi !

Regardez, je vole !

Version originale

Elepnor in the basement



In the basement of the art college,

Elpenor hangs forgotten.

Perpetual birdman, hands flapping and fluttering,

he mutters, dreaming over and over

of a rooftop in Greece and white sails

that he did not see being raised.

On that morning, in another corridor, red-tiled

and warm, his companions talk in loud voices.

They are waiting for an audience.

They are performing Some Distillations of Survival.

A backdrop of tincture of lemons and dust

presented in old, washed bottles.

Stories they have researched and revised,

combed over like scavengers on a beach.

But it’s tricky.

They do not yet understand failure.

They have survived nothing, except this.

No one comes. Casually, they rip apart

the work of their peers,

kick around obscene stuffed nylon stockings,

laughing, release an inflatable dolphin from a

coffee jar

which is, in truth, saying nothing about anything

but has inexplicably won the artist a residency

in Ghent.

They speak of the open world,

how they are standing on the doorstep to freedom.

No one comes. The birdman stirs

in his sleep, cries out once.

Impatient now, they cast their posturing aside,

pour the failed performance down a plughole

toss the pool toy from a casement window.

They set sail to a world not waiting to welcome

them.

Tomorrow, the timbers of the ship

will be torn apart. Dull ties will be loosened

from shirt collars in late-night city bars

and it will be years before they remember him.

Still balanced on the guttering edge,

the one no one noticed hadn’t made it.

The ship sailed without him and still

he balances, smiling nervously, thick gloss

of pale and clammy sweat. The lightbulbs

burn out one by one and his fluttering hands

never tire

as he cries Hey ! Hey ! Wait for me !

Look, I’m flying !