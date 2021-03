7 livres parfaits pour le printemps

Ce texte fait partie du cahier spécial Plaisirs

Les journées s’allongent, le soleil est plus présent et la neige fond tranquillement. C’est le temps de plonger dans des livres qui sentent le printemps. Pour cuisiner, jardiner, s’évader ou s’informer, voici sept nouveautés ou ouvrages incontournables créés au Québec.

Nouveautés

Le livre Jardiner tout naturellement arrive en librairie juste à temps pour la belle saison. Écrit par les horticultrices Laurie Perron et Sarah Quesnel-Langlois, cet ouvrage offre une foule de conseils sur la culture des fleurs, des légumes et des herbes ainsi que sur celle des plantes d’intérieur, toujours en misant sur le jardinage écologique et le respect de la nature. Pour les urbains autant que pour ceux qui disposent d’un grand terrain.

Jardiner tout naturellement, Laurie Perron et Sarah Quesnel-Langlois, Parfum d’encre, 2021, 264 pages, 29,95 $

Dans ce court livret magnifiquement illustré par Simon L’Archevêque, Bernard Lavallée, alias Le nutritionniste urbain, regroupe tout ce que l’on doit savoir pour prendre soin de son potager, du choix des semences, à la récolte. Comme il le dit si bien dans l’introduction de son guide, on retrouve ces informations souvent éparpillées un peu partout, mais elles sont ici regroupées pour nous simplifier la tâche. Un must pour tout jardinier en herbe, disponible sur le site du nutritionniste urbain.

Le petit guide illustré du potager, Bernard Lavallée et Simon L’Archevêque, auto-édition, 2021, 64 pages, 16 $

Saveurs printanières

La saison des sucres battant son plein, c’est le moment parfait pour se replonger dans le magnifique livre Incroyable érable, qui retrace l’histoire de l’or blond québécois, qui s’intéresse à ses particularités et qui souligne son rayonnement à l’extérieur de nos frontières. Il contient également 60 recettes développées par 11 chefs pour faire apprécier l’érable sous toutes ses formes.

Incroyable érable, Collectif, Éditions De Mortagne, 2019, 224 pages, 29,95 $

Dans l’air du temps

« La résilience alimentaire est la capacité d’un système alimentaire à garantir une sécurité alimentaire lorsqu’il fait face à des imprévus », explique Véronique Bouchard dans son livre Cuisiner sans recettes. Et c’est justement pour nous rendre plus résilients que l’autrice, qui est aussi agronome et fermière de famille, a écrit ce livre sans recettes. Un guide complet pour développer son autonomie en cuisine et pour manger au rythme des saisons.

Cuisiner sans recettes, Véronique Bouchard, Éditions Écosociété, 2020, 216 pages, 30 $

Si l’année qui vient de passer a mis l’accent sur l’importance de développer une certaine autonomie alimentaire, il n’est pas toujours facile de savoir par où commencer à mieux consommer. Mangez local !, par la nutritionniste Julie Aubé, propose des dizaines de techniques et d’astuces — recettes, méthodes de conservation, inspirations — pour suivre chaque mois le rythme des saisons et consommer local toute l’année.

Mangez local !, Julie Aubé, Éditions de l’Homme, 2020, 192 pages, 29,95 $

Pour boire

Le vin nature, appelé ainsi parce qu’il est produit sans ajout et issu d’une culture de la vigne respectant l’environnement, est d’abord et avant tout l’œuvre de vignerons passionnés. Dans ce livre, Vincent Sulfite nous entraîne dans huit régions viticoles, d’ici et d’ailleurs, afin de raconter l’histoire d’artisans du vin qui font les choses différemment. Au passage, le lecteur peut se familiariser avec des notions telles que le vin orange ou la biodynamie. Parfait pour se préparer à la saison des terrasses !

Supernaturel, Vincent Sulfite, Éditions de l’Homme, 2020, 208 pages, 34,95 $

Recettes fraîcheur

La chaîne qui propose des salades divines est bien connue à Montréal et, depuis peu, il est possible de reproduire ss recettes tout en fraîcheur à la maison grâce à ce livre tout en couleur. Une centaine de salades, de vinaigrettes, de desserts et de smoothies sont à portée de main grâce à Mandy.

Les recettes de Mandy, Amanda Wolfe, Rebecca Wolfe et Meredith Erickson, Éditions La Presse, 2020, 256 pages, 39,95 $