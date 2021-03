​Incursions poétiques: «Sobremesa»

À l’occasion du Mois de la poésie, Le Devoir, avec la complicité du Bureau des affaires poétiques, donne à lire un poème chaque semaine. Troisième de cinq.​



avec mon drôle d’accentun mot comme une question — j’apprends à me tairemuettesparmi les bruits orphelins des générationssanglots reniflements petits rires de malaisesoupirs phrases creusesun coup d’œil vitreux comme un pontcomme une imploration : patiencepose-moi tes questions quand l’espace sera bonquand nous dresserons la table de nos yeuxcomblée de paroles pain fromageet ces traces que nous ne nommerons qu’après le repasquand l’espace sera bonquand l’espace se superposera au tempssera confidences

*

mots fallacieux que se dicen allá

nunca más ça ressemble à tout ça pour ça

mensonges refrains faut jamais dire jamais

troquer nunca más avec l’exil

flotter dans le vide jusqu’à l’autre bout de la terre

jusqu’à la nausée nunca más

eso no se dice ne pas le dire — le faire

quitter

s’arracher au lieu à soi a la nación

a las puras brizas porque ya no nos cruzán mamita linda

muette jusqu’au bout du monde ma mère

n’est pas une patrie ma mère n’est pas une terre

et mon père est de glace

jusqu’à l’autre rive

puis bavard soudain en toutes les langues

à la frontière loquace beau parleur mon père

grand orateur réclamant shelter asylum

au bord du blanc pays où ça parle en refrains

où les brises sont bourrasques qui gèlent la mémoire

seulement là papa nunca más

*

mon père héroïque : une statue dans une fontaine

son ombre sur l’eau qui lave tout

dilue dissimule l’héroïsme de ma mère

devenu doute

tessons poussières la part omise de nous

les trahisons couvertes de cuivre

d’océan cordillère drapeaux élevons l’exil

chantons l’hymne à tue-tête pour noyer la peine

l’adultère

l’origine incommodante l’Amérique des femmes

qui seules endiguent les roches et la colère

jusqu’à la prochaine guerre

*

maintenant je sais mami-luna comme toi

j’habiterai ces frontières comme d’autres deuils

comme d’autres seuils mi luto no tiene nombre es un idioma

escondido encerrado no tiene lengua

ma langue estune busceda pour dire goûter

hors les murs le legs

notre mélancolie

*

révélés les secrets sont spectacles

tachent maquillent voilent le regard

violent l’histoire

et la nausée tourne à la haine à la soif

de connaître saberlo todo dire crier

clamer accuser déboulonner les statues

décapiter la mémoire

vider les piédestaux de ses figures mon père tombé

et sur la tête de ma mère une couronne

fleurs lampions bougies maman-vigile

maman-mémoire

animita mami-luna d’origine trompée

d’origine quittée

exilée de l’amour aussi

en cette Amérique spectrale

América con tecito pancito y llantos

cette Amérique des femmes de leurs histoires tues