Incursions poétiques: «Tourments»

À l’occasion du Mois de la poésie, Le Devoir, avec la complicité du Bureau des affaires poétiques, donnera à lire un poème chaque semaine. Deuxième de cinq.

rester vivanttout crochesul’penchanton te demandesi t’es à ta placesi tu saisnormatif étrangercomment parlercomment te pendrel’esprit en meutele sang qui coule

*

par terre

où j’appartiens

je bous de ne savoir comment

parmi tous les titres

et les agressions

les bras tranchés

par terre

où je ne cesse d’appartenir

les genoux au sang

en toute liberté

celle de ne s’en donner aucune

*

j’ai besoin de votre aide

pour continuer

passé les p’tites heures

à se péter le corps

sur la glace

trop épaisse

tout sent encore la lavande

je rampe les bras ouverts

à ma propre rescousse

je ne sais pas lancer

la bouée

assez loin

*

matin ecchymose

coulant de partout

les yeux barrés

comme ta porte

*

ouragans dormants flamboyants

courbes divines

frottées dans la suie

et les larmes brûlantes

tenir le torse à l’envers

pour ne pas basculer

fuir encore plus fort

que les tourments

aux yeux bleus

*

pense un peu

avant d’ouvrir la bouche

plonge dans mes veines

suis la voie

du plus faible

qu’on vienne me dire

une autre fois

comment exister

pour le fun

*

tourne et

tourne et

tourne et

tourne et

noie-toi

dans mes baisers

fais une croix

sur mes promesses

je me permets d’exister

comme je fucking veux