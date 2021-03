Quinze ans sur le métier …

Valérie Boivin, Front froid, Montréal, 2021, 208 pages

Quittons la violence du monde de Big Brother pour les multiples déceptions provoquées par l’application de rencontres Tinder, puisqu’il s’agit du sujet de la première bédé de l’illustratrice Valérie Boivin. Dans Rien de sérieux, Boivin raconte les tribulations amoureuses de Madeleine, qui cherche l’amour sans jamais vraiment le trouver. Oui, le récit est un tantinet convenu mais, comme pour son dessin, l’autrice réussit à donner un bel élan sensible à l’ensemble qui permet à quiconque ayant dû vivre avec le grand questionnement (tout le monde autrement dit), à savoir s’il existait une bonne personne pour nous, de s’y retrouver. Simple, sensible et beau.

Jean Dufaux, Christian Cailleaux et Étienne Schréder, Éditions Blake et Mortimer, Bruxelles, 2021, 55 pages

Créée en 1946 par le dessinateur belge Edgar P. Jacobs, la série Blake et Mortimer, où évoluent le capitaine Francis Blake, patron du MI-5, et son ami le professeur Philip Mortimer, demeure une valeur sûre dans son genre. Cette fois, on nous propose la suite d’une aventure dont le premier tome, L’onde Septimus, paru en 2013, nous avait laissés sur une intrigue pas tout à fait résolue. Le scénariste Jean Dufaux en profite donc, ici, pour clore cet épisode mettant en vedette Olrik, principal antagoniste du duo, ainsi que des extraterrestres tentant d’envahir Londres. C’est agréable, ne serait-ce que pour le plaisir de retrouver de vieux amis et de se replonger dans un univers dans lequel les problèmes de physique se règlent à coups d’ondulateurs cosmiques et autres inventions dignes de la science optimiste des années 1950 !

(Réédition revue et augmentée)Guy Delisle, La Pastèque, Montréal, 2021, 152 pages

En terminant, quelques mots sur cette réédition, augmentée, d’un recueil de courts travaux de Guy Delisle, paru originalement en 2002. On y (re)découvre un Delisle moins structuré, libre et drôle, qui nous laisse entrevoir un pan de sa personnalité peut-être un peu moins mis de l’avant dans ses albums. Et ça se prend bien, même à petites doses.