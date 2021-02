Bien au chaud, avec un bon livre

Ce texte fait partie du cahier spécial Relâche scolaire

Un imagier sur quelques idées reçues et autres truismes, un loup fier et déterminé à garder son authenticité et un documentaire sur l’art de la bande dessinée, voici en trois temps des titres choisis pour venir à bout de l’ennui.

Se méfier des évidences

« Un coq chante, un poisson fait des bulles, un singe mange des bananes… Enfin, il paraît… » On pourrait ajouter, un cochon joue dans une flaque de boue, un poisson s’accroche à l’hameçon, mais cela, c’est avant de découvrir N’importe quoi, ces animaux ! Un imagier… ou presque, un album dans lequel Gaëlle Mazars et Jean-Baptiste Drouot déconstruisent ces évidences. Adoptant la forme de l’imagier, les scènes mènent toutefois à une chute qui déconcerte. Devant l’illustration d’un chat et de deux pelotes de laine, le lecteur s’attend, en tournant la page, à trouver ce dernier jouant allègrement avec le fil. Mais non, une pleine page campe le félin dans un décor bucolique, assis sous un arbre, tricotant une écharpe. Ainsi en est-il de 17 scènes toutes plus truculentes et étonnantes les unes que les autres. La simplicité apparente de l’ouvrage se double de ces chutes humoristiques qui assurent un effet chez le lecteur et l’invitent à voir les choses autrement.

N’importe quoi, ces animaux ! Un imagier… ou presque, ★★★★ ​1/2, Gaëlle Mazars et Jean-Baptiste Drouot, Les 400 coups, Montréal, 2021, 72 pages. 3 ans et plus

L’unicité du loup

Le loup rentre de vacances, heureux de retrouver sa forêt, son doux foyer. Mais son retour est chamboulé par un fait étrange et inattendu. Tous les habitants portent son fameux slip rouge et blanc. Il décide alors de troquer son vêtement contre un vieux froc. La mode étant ce qu’elle est, éphémère, il suffit de peu de temps au loup pour retrouver son style plus du tout recherché. Lupano, Cauuet et Itöz signent Le loup en slip passe un froc, 5e titre de cette série fort amusante qui laisse place à plusieurs niveaux de lecture. Le caractère à la fois candide et déterminé du loup en fait un personnage attachant, loin du minable imaginé notamment par Disney, loin aussi de la bête féroce et sanguinaire longtemps entretenue dans l’imaginaire collectif. Le dessin tout en rondeur d’Itoïz, l’abondance de mouvement, de détails et d’humour dans son trait assure une mise en scène dynamique et déjantée. À découvrir, si ce n’est encore fait.

Le loup en slip passe un froc, ★★★ ​1/2, Wilfrid Lupano, Mayana Itoïz et Paul Cauuet, Dargaud, Paris, 2020, 40 pages. 8 ans et plus

Les dessous de la bédé

Gribouiller, effacer, calquer, recommencer, trouver un angle, un décor, voilà quelques gestes répétés par les illustrateurs. Dans une volonté de faire découvrir et aimer le 9e art, d’encourager les jeunes amateurs de bédés à faire éclore leurs talents, à « leur ouvrir la voie de l’avenir », Françoise Mouly signe la préface de cet ABC de la bédé dans lequel l’auteur Ivan Brunetti expose mille et un conseils et astuces. Dessiner des expressions faciales, trouver le bon profil, explorer le langage corporel font partie des trucs proposés auxquels s’ajoutent quelques définitions entourant la fabrication de l’image. Perspective, échelle, point de vue, bulles et lettrage figurent comme autant de vocabulaire utile à la compréhension et à la fabrication d’une bande dessinée. Présenté dans une forme ludique, riche en exemples, en extraits ou encore en commentaires d’auteurs professionnels — Neil Gaiman, Renée French, James Sturm, Élise Gravel en tête — La BD : facile comme ABC guide ainsi petits et grands dans la lecture et la conception d’une bande dessinée. Bien que surtout destiné aux enfants, parents, professeurs et bibliothécaires, l’ouvrage peut assurément faire de l’œil à quiconque s’intéresse à l’illustration. Brunetti parvient en fait à démocratiser, démystifier, rendre accessible le dessin tout en offrant un aperçu de la riche culture bédéesque. Fameux.

La BD : facile comme ABC. Le manuel incontournable de la bande dessinée pour les enfants, ★★★★, Ivan Brunetti et Françoise Mouly, La Pastèque, Montréal, 2021, 48 pages. 7 ans et plus