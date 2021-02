Par ici la lecture

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

India dans tous ses états

Après Simon Boulerice, André Marois, François Gravel, Dominique Demers et bien d’autres, c’est autour d’India Desjardins d’être la vedette de la collection « Histoire de lire » aux Éditions Fonfon. Quatre titres dans lesquels India traverse différentes aventures et émotions. D’amoureuse à malade, de rêveuse à différente, l’héroïne raconte dans de courtes phrases, une par page, les hauts et les bas de sa vie de fillette. Pascal Girard assure quant à lui la facture visuelle de ces petits livres faits pour accompagner l’apprentissage de la lecture. Ses illustrations tout en mouvement, son trait à la fois simple et percutent, candide et taquin appuient ainsi chacune des émotions vécues par l’héroïne. C’est du joli.

India est amoureuse — India a un prénom bizarre — India est dans la lune — India est malade, ★★★★ 1/2, India Desjardins et Pascal Girard, Fonfon, Montréal, 2021, 16 pages. 4 ans et plus.

Sortir de sa coquille

« J’habite dans un village entouré d’un cercle de montagnes qui l’emprisonnent. Dedans j’étouffe. » Ainsi s’amorce le récit de Patrice, 13 ans, qui peine à trouver sa place dans ce « monde à l’envers ». Seul le dessin lui permet de respirer, de s’évader, de sortir de cette bulle quotidienne. Poussé par une impulsion, il prend l’autocar jusqu’à Québec, où — à l’insu de sa mère — il parvient à tisser quelques liens harmonieux entre le réel et son univers artistique. Avec Une fugue en soi, Agathe Génois explore avec sensibilité et aplomb la découverte de soi et le difficile chemin pour y parvenir. Son écriture imagée permet de saisir toute l’oppression d’abord ressentie par le héros, puis cet espace de liberté, là où enfin il parvient à trouver sa place.

Une fugue en soi, ★★★ 1/2, Agathe Génois, Soulières éditeur, Saint-Lambert, 2021, 102 pages. 12 ans et plus.