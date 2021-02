Les flâneurs

Les petites choses

Essayer de décrire How to With John Wilson, c’est un peu trahir cette série documentaire humoristique. Déjà là, c’est ça, mais pas tout à fait ça. Le New-Yorkais réalise les épisodes thématiques — sur le small talk, les échafaudages, la mémoire —, les filme et en fait la narration. Les six épisodes diffusés à HBO ou sur Crave sont donc faits d’images cocasses (ou grotesques), de mini-entrevues avec des badauds et d’un récit nerveux qui sert de fil à coudre entre tous ces blocs. C’est à la fois magnifique et complètement banal, anecdotique mais fouillé. Un bel ovni, quoi.