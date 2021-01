Demain, quand l’humain sera robot, quand le robot sera «queer»

« Le monde que j’imagine, le monde que l’intelligence artificielle rendra possible, ne sera pas un monde d’étiquettes — qui inclut les binaires comme le féminin et le masculin, le noir et le blanc, les riches et les pauvres. Il n’y aura plus de séparation entre la tête et le coeur, entre ce que je ressens et ce que je pense. » Plus de séparation non plus entre l’humain et la machine, entre le biologique et l’inanimé. À travers son Victor Stein, reboot à la sauce contemporaine du classique personnage de Victor Frankenstein, la Britannique Jeanette Winterson revient sur les bonnes vieilles questions d’identité, d’esprit, de corps, de vie, de mort et d’âme qui traversent le Frankenstein original de Mary Shelley.



Des genres et des littératures de genre, Jeanette Winterson s’amuse à repousser les limites. Après s’être fait remarquer vite et fort par ses récits autobiographiques, dont son fracassant premier livre, Les oranges ne sont pas les seuls fruits (1985, 1991 pour la traduction française), Mme Winterson s’est mise à explorer les contours des genres littéraires. « C’est un de ses jeux de faire glisser les frontières entre les catégories et les entités ; c’est typique de son travail », indique Hélène Machinal, spécialiste de la littérature fantastique et professeure à l’Université de Bretagne occidentale.

« Winterson, c’est une autrice qu’on rattache à la littérature générale. Elle est reconnue comme une autrice majeure de la littérature britannique, et déjà dans The Stone Gods (2007, pas traduit en français), elle croisait aussi des genres de la littérature de l’imaginaire : le fantastique et la science-fiction ». Comme elle le fait dans Frankissstein, jouant cette fois davantage sur les limites entre science-fiction, utopie et dystopie.

Frankissstein ? C’est en partie un morceau romancé de la vie de Mary Shelley, depuis son inspiration pour écrire Frankenstein. En partie un making-of, un reboot ou un remakefunky, on hésite, avec un Victor Stein en savant fou qui veut télécharger un cerveau sur un ordinateur, un Ry Shelley en médecin trans à la fois savant, monstre et libérateur de son propre corps, un Ron Lord producteur de robots sexuels. Passent aussi Alan Turing et I. J. Good. Et Ada Lovelace. Entre autres.

Les connaisseurs de Frankenstein, l’original, apprécieront. Pour un lecteur qui ne sait pas, ou qui a bien lu déjà sur les questions de transhumanisme, Frankissstein peut laisser sur sa faim. Un roman à clé ? « Ah oui », confirme Mme Machinal. Et bien intéressant lorsqu’elles sont au trousseau du lecteur. Car Mme Winterson met en place, comme elle le fait souvent, tout un jeu de miroirs, d’échos entre les parties du roman et le Frankenstein original, de mises en abyme. La question de ce qui est fiction et réalité, chère à l’autrice, revient de diverses manières. Qui est le conte, qui est le conteur ? La question se répercute de page en page.

Le personnage de médecin trans Ry Shelley est une des forces du livre. Et la scène d’amour entre lui et Victor Stein, un morceau d’anthologie. « Je vois Ry Shelley comme étant aussi d’une certaine façon la créature du roman », analyse Mme Machinal, « comme le Monstre est la créature dans le roman de Mary Shelley ; et en même temps c’est le narrateur, du début à la fin. Alors que dans l’original, le Monstre n’est narrateur que du milieu du livre et n’est pas défini en tant que sujet. Et c’est tout l’intérêt, que le Monstre n’ait pas d’identité, qu’il soit anonyme, jamais inscrit dans une généalogie par son créateur. Alors que Ry revendique une identité. »

Photo: Richard Rothwell

« Qu’est-ce qui arrive aux étiquettes quand il n’y a plus de biologie ? Il n’y aura plus d’hétéro, d’homo, de masculin, de féminin, de cis, de trans », écrit Winterson. Pourtant, une tension se fait sentir dans son livre entre des postures très fluides et d’autres, très binaires — autant dans le récit que chez certains personnages, parfois quasi grotesques (Rod Lord, Claire, Polly D.). Est-ce la science-fiction qui appelle la dualité ?

« Les savants fous de la fin du XIXe sont très manichéens, ça, c’est clair, confirme la professeure. Jekyll et Hyde, Moreau chez Wells, Van Helsing dans Dracula… Dans les séries contemporaines récentes, il y a des choses plus intéressantes. Ce qui est frappant aussi, c’est que si on pense intelligence artificielle, là on retrouve du féminin. Déjà avec les androïdes dans la science-fiction, même si on remonte à Villiers de L’Isle-Adam et L’Ève future [1886] ou au film Metropolis [de Fritz Lang, 1926]. N’empêche que dans la tradition littéraire de la SF, les savants fous sont généralement des hommes. Je n’ai croisé des savantes folles que dans des séries de SF extrêmement contemporaines. »

Frankissstein est aussi mâtiné de nombreuses références à la culture populaire, tirées de séries britanniques comme Doctor Who, de 2001 Odyssée de l’espace, de la Famille Addams, des James Bond, Batman et Superman, ou des films produits par Hammer (maison de Dracula, Le bébé de Rosemary et La nuit des morts-vivants), qui côtoient aussi des références à Salomé et à saint Jean-Baptiste, note la spécialiste. « La dynamique qui permet à Winterson de dépasser tout ce qui est binarité ou dualisme, on le retrouve davantage dans son travail sur la dualité entre les deux espaces-temps, et entre fiction et réalité. »

Des tonnes de Frankenstein Frankissstein n’est pas seul. Jeanette Winterson inscrit son dernier roman dans une série surprenante par sa longueur d’oeuvres dérivées du premier roman de science-fiction contemporaine, Frankenstein ou le Prométhée moderne, écrit par une Mary Shelley de 20 ans et publié en 1818. « J’ai entrepris des recherches il y a plus d’un an sur les adaptations de Frankenstein », indique le chercheur en littérature Jean-François Chassay, « qui sont beaucoup plus importantes que ce que je pouvais imaginer ». Jusqu’à maintenant, le prof à l’UQAM a recensé 116 films répertoriés depuis 1907, auxquels on doit ajouter une vingtaine de pornos. Quelque 80 adaptations théâtrales depuis les années 1820. Des séries télé ou Web, des dessins animés. Des romans, des recueils de poésie, de très nombreux recueils de nouvelles, des BD, des romans graphiques, des mangas, de nombreux albums pour enfants. Des ballets, de la musique, des vidéoclips (dont Back Off Boogaloo, de Ringo Starr), des productions en arts visuels, des jeux vidéo et plusieurs sites Internet. Un colloque international, L’ombre de Frankenstein ou le pouvoir d’une oeuvre, devrait se tenir à Montréal, en novembre, si les conditions le permettent.

Le rêve du Dr Frankenstein, de retour « Se refaire le corps est une idée très ancienne, de même que notre désir de se libérer de ses limites. » La féministe italienne Silvia Federici s’interroge dans Par-delà les frontières du corps (Éditions du remue-ménage) sur la politique de l’identité et sur « la catégorie femmes », en observant la crise de la reproduction ou les « améliorations » volontaires portées au corps. Si elles sont pénibles, douloureuses, coûteuses, rappelle-t-elle, la chirurgie esthétique, les thérapies médicamenteuses et les interventions sur le corps « semblent plus prometteuses comme solution — pour celles et ceux qui peuvent se les permettre — que d’attendre l’arrivée d’une société égalitaire où l’apparence ne comptera plus. » Elle poursuit : « La recherche scientifique s’oriente actuellement vers l’invention de moyens visant à nous émanciper des limites que la biologie pose à nos actions et à nos raisonnements, par exemple en améliorant le pouvoir du cerveau avec des prothèses électroniques qui permettraient de lire et de penser plus vite, de stocker plus de mémoire, de moins dépendre de notre condition physique et de la structure de notre corps, notamment notre besoin cyclique de nourriture et de sommeil. Sans aucun doute, seule une partie restreinte de la population aurait accès à une telle mise à jour », spécule-t-elle, en rappelant que le capitalisme « a besoin de corps vivants à exploiter, y compris ceux des enfants, bien que ces corps soient arriérés du point de vue des rêves du capital, de ses fantasmes d’un vieux monde de cyborgs. » Politiques, les rêves du Dr Frankenstein ?