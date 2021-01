Des pages, des bulles et des cases

Guy DelislePow Pow

Après nous avoir emmenés à Pyongyang, en Birmanie et à Jérusalem ; après nous avoir permis de vivre le quotidien d’un otage français en Tchétchénie, voilà que le surdoué bédéiste Guy Delisle nous entraîne dans un voyage nostalgique qui nous permettra de revivre avec lui ses années de « gars de shop », alors qu’il travaillait avec son père dans une usine de pâtes et papiers, et d’apprenti dessinateur. Et, comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’attente ne sera pas très longue puisque l’album sera en librairie le 26 janvier.

Jean-Paul EidLa Pastèque

Après la parution (et l’immense succès) de La femme aux cartes postales en 2016 et la réédition de Memoria en janvier 2020 (deux projets créés avec l’auteur Claude Paiement), voilà que Jean-Paul Eid revient en solo avec un titre dont on dit déjà beaucoup de bien. Et c’est encore la mémoire qui est au cœur de ce roman graphique racontant les souvenirs d’enfance de Juliette, particulièrement ceux reliés à son frère Tom, le petit astronaute de l’histoire, né lourdement handicapé. À lire en avril.





Valérie BoivinNouvelle adresse

Ah ! La quête de l’amour à l’ère de Tinder et autres applications de rencontres nous permettant de choisir notre partenaire éventuel comme on magasine un ouvre-boîte dans une boutique en ligne. C’est ce qui préoccupe la trentenaire Madeleine, entre son travail de bibliothécaire et son chien, dans cette première incursion dans le monde du roman graphique de la part de Valérie Boivin, déjà couronnée d’un Prix des libraires pour son travail d’illustratrice. À découvrir en février.

Pascal GirardLa Pastèque

Travailleur social de jour, bédéiste la nuit, Pascal Girard a irrémédiablement soulevé notre curiosité avec son album Conventum, originalement publié en 2011 avant d’être réédité en 2018. Ici, pas question d’aller revisiter son passé de perdant pas tout le temps sympathique puisqu’il nous propose une enquête menée par Rebecca, une jeune mère, et sa fille, Lucie, âgée de 8 mois. C’est qu’il y a eu une disparition bien mystérieuse dans le quartier… À suivre en avril.





Philippe GirardCasterman

C’est à la mort du poète, le 7 novembre 2016, qu’a germé dans l’esprit de Philippe Girard (Danger public, Tailgate, Un jour de plus) l’idée d’une bio graphique d’un de ses chanteurs préférés. Ici, au lieu de nous présenter un récit convenu de la vie de Cohen, Girard s’attarde plutôt sur les nombreuses renaissances de celui qu’il qualifie de phénix. Intrigant. Et si le projet se concrétise maintenant, c’est que l’auteur a attendu de voir si quelqu’un d’autre aurait l’idée de le faire. Heureusement pour nous, ce n’est pas le cas ! Parution le 17 mars.