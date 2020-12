Fauna. Un fascinant voyage au coeur du monde animal

« Selon moi, la curiosité est le carburant de la science, qui n’est autre que l’art de comprendre la vérité et la beauté. Ce très beau livre présente une fusion parfaite de ces trois vertus. Il célèbre l’art, révèle d’éclatantes vérités et attise la curiosité pour les sciences naturelles », avance Chris Packham, naturaliste, journaliste, auteur et photographe, en préface de Fauna, parfait complément à Flora. Un fascinant voyage au cœur du monde végétal (2019). Célébration du règne animal sous toutes ses formes, cet ouvrage scientifique aux textes succincts et accessibles séduit par la variété et la qualité de ses photos et illustrations aux couleurs éclatantes. À poils, à plumes ou à écailles, proie ou prédateur, à sang chaud ou à sang froid, mâle ou femelle, microscopique ou gigantesque, chaque spécimen est présenté de manière à nous faire admirer ses splendeurs, ses spécificités et ses secrets, de même qu’à nous faire découvrir sous un nouvel angle ce que nous croyions connaître de lui.

Fauna ★★★★ Collectif, traduit par Benjamin Peylet, Multimondes, Montréal, 2020, 336 pages