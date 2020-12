Est-ce que tout a été publié sur Jimi Hendrix ? On serait porté à croire que oui, puisque ce nouvel ouvrage qui fait la part belle aux photos du génial guitariste n’offre rien de bien neuf. Mais n’importe quelle icône du rock disparue prématurément demeure longtemps un fonds de commerce à exploiter. Il est toutefois désolant de voir à quel point les livres sortis au fil des ans se contentent le plus souvent de ressasser des clichés sur Hendrix, sur son style flamboyant et sa mort à 27 ans. Ici, au moins, on salue la qualité de la recherche factuelle et photographique, qui offre un tour d’horizon sommaire, mais tout de même instructif sur Jimi Hendrix. Il est d’ailleurs toujours bon de se rappeler qu’au-delà des acrobaties scéniques, dont il s’était rapidement lassé, l’homme était avant tout un passionné de création qui aurait tellement voulu consacrer plus de temps au travail en studio. Les témoignages de gens l’ayant connu ajoutent à l’intérêt de cet ouvrage. Pour comprendre que son œuvre ne se limite pas à Foxy Lady, on recommande une lecture accompagnée de la série de concerts donnés au Fillmore East, au tournant de 1970.

Hendrix. Le livre hommage. Ernesto Assante, Éditions Glénat, Grenoble, 2020, 206 pages