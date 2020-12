Groupe mythique, Queen se résume pour plusieurs à quelques titres devenus des hymnes pour amateurs de karaoké. Il faut dire que certaines de leurs pièces font du bien dans ces contextes de Fêtes qui nous semblent aujourd’hui très loin. Ces We Are the Champions, Radio Gaga et We Will Rock You se trouvent d’ailleurs dans Queen, la totale, ouvrage archicomplet qui raconte l’histoire du groupe tout autant que la genèse de chacune de ses chansons déclinées sur une quinzaine d’albums. On s’y plonge bien sûr pour découvrir tout le travail derrière Bohemian Rhapsody, l’une des grandes chansons de l’histoire du rock, mariage d’opéra et de solos du remarquable Brian May, le guitariste passionné d’astronomie. On y découvre aussi avec plaisir l’amour de Freddy Mercury pour Aretha Franklin, qui lui inspira la très belle Somebody to Love. Et en ces temps de spectacles virtuels, on prend note de quelques prestations absolument époustouflantes portées par le chanteur : le concentré de leçons de rock des 21 minutes de la prestation au spectacle Live Aid, en 1985, ou encore Rock Montreal 1981, enregistré au Forum.

Queen, la totale ★★★ Benoit Clerc, EPA, Vanves, 2020, 528 pages