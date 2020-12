La recette du dictionnaire amoureux est simple : un auteur célèbre y parle de ce qu’il aime en respectant l’ordre alphabétique. Cela permet ici de lire du Pierre Lemaitre et de mieux saisir les influences qui l’ont mené à devenir l’écrivain que l’on connaît. Les cent premières pages de ce gros livre se lisent… comme un roman de Pierre Lemaitre : son style, son humour, son élégance et sa précision clinique, tout y est. On peut aussi y aller au hasard et découvrir des titres, des films, des concepts clés et, surtout, des auteurs français que l’on connaît moins ici. Plein d’éditeurs aussi, de libraires, et partout des histoires (irrésistible passage sur Pennac !) sur des mordus du genre. La liste des auteurs européens est étonnante et Lemaitre fait beaucoup de place aux Américains en expliquant pourquoi il n’aime pas vraiment les « Nordiques ». Quelques oublis toutefois (rien sur Andrea Camilleri ou Donna Leon), mais on fera le plein de plaisir et de découvertes.

Dictionnaire amoureux du polar Pierre Lemaitre, Plon, Paris, 2020, 808 pages