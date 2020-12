J’ai pleuré en écoutant La Reine des neiges

Les pouvoirs d’Elsa

C’est fou

Je n’en reviens toujours pas

Je n’ai pas d’enfant

C’est peut-être ça le problème

C’est peut-être pour ça que je pleure

Fêter Noël avec son enfant ça doit être beau

Faire des biscuits

Des dessins

Fredonner la chanson sans le savoir à la caisse de la pharmacie

Entendre la caissière rire de moi

Et disparaître dans la caisse enregistreuse

Et voler tout l’argent

Let it go

Let it go

Libérée

Délivrée

Il neige tellement

Les bonhommes de neige sont gros comme des lutteurs

Je mange une volée chaque fois

On pourrait faire une ville de glace

Chaque citoyen ferait quelque chose

Je m’occuperais des ustensiles

Je ferais tous les ustensiles en glace pour chaque foyer

Ça ferait de la fourchette en crisse

Je prendrais mon temps

Je pense à l’été

Il faudrait une journée d’été en décembre

Ce serait un bon deal

Les snowbirds resteraient peut-être en place

Je me rappelle mon cousin qui brise la magie

Qui me dit que le père Noël n’existe pas

Que c’est juste pour vendre du Coke

Le même cousin qui a réussi à me faire croire

qu’il avait trouvé une petite météorite dans le jardin

J’ai capoté tout l’été avant de réaliser

que c’était un morceau de charbon du barbecue

Let it go

Je n’ai jamais fait un ange dans la neige

Je repense souvent à cette phrase de Cioran

Ne nous suicidons pas tout de suite

Il y a encore quelqu’un à décevoir

Let it go

J’ai six ans

Je capote ma vie

Le père Noël ouvre la porte d’entrée

Mon père me hurle dessus

Il m’ordonne de me tasser

De me tasser des courants d’air

De l’hiver

De ne pas tomber malade

De ne pas être hospitalisé encore à cause d’un rhume

Quand il neige beaucoup

Je vais au parc

J’entends les bateaux sur le fleuve

Les cornes de brume

Si au moins j’avais une corne de brume

Je pourrais l’utiliser quand je suis triste

Les voisins capoteraient

Je vis un down toutes les trois heures

Les cornes de brume se feraient aller jour et nuit

Let it go

Let it go Elsa

Les épines du sapin

Les épines qui se collent à nos bas

Les cadeaux

Tous les cadeaux qu’on s’est fait offrir et qu’on a donnés

Des cadeaux

Qu’on a oubliés

Qu’on a perdus

Qu’on a jetés

Qu’on a achetés à nouveau

Et on recommence

Et c’est bon de recommencer

Ça ne m’écœure pas

Je pourrais manger de la dinde à l’année

Boire de la sauce brune

Manger végane l’année suivante pour essayer d’aller au paradis

Surtout ne pas oublier le paradis

Surtout ne pas oublier mes parents

Je soupe avec eux sur Zoom pour Noël

On mangera la même chose

On rira des mêmes choses

On se fera des plans

On se dira bonne nuit

On se verra un autre jour

Le jour c’est une neige de plus c’est tout

Demain

Je manquerai un appel sur mon téléphone

Ce sera quelqu’un que j’aime

Je n’aurai pas le courage de le rappeler

Peut-être demain

Peut-être une neige de plus c’est tout

Peut-être on recommence

Peut-être c’est bon

De recommencer.