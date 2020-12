Directeur photo de métier, Guillaume Beaudoin est un aventurier dans l’âme et un grand amoureux de la planète. Grâce à des séries documentaires, telles Les flots et Tribal diffusées à TV5, il a visité une vingtaine de pays où il a pu constater à la fois la majesté du monde et sa détérioration liée aux bouleversements climatiques. « Pourtant, sur mon chemin, j’ai croisé une résilience extraordinaire. Partout, j’ai rencontré des femmes, des membres de minorités et des individus de tous horizons qui se battent pour la défense de leur dignité environnementale, culturelle et sociale », fait-il remarquer. Fort de superbes photographies terrestres, aériennes et sous-marines, habile croisement entre le récit d’apprentissage, le récit d’aventures et le plaidoyer pour l’écologie, Empreinte témoigne en une suite de rencontres marquantes, d’observations d’us et coutumes aux antipodes des nôtres, d’itinéraires périlleux et de découvertes de paysages à couper le souffle de l’urgence de la situation.

Empreinte ★★★★ Guillaume Beaudoin, Parfum d’encre, Montréal, 2020, 255 pages