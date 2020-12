« Désormais, les femmes arrivent au pouvoir dans le monde entier même si au début de l’année 2020, seuls 15 pays sur 193 sont dirigés par une femme », note l’ex-journaliste Dominique Gaulme, qui signe le nouvel opus de la collection « Les femmes qui… » de Laure Adler et Stefhan Bollmann. Après les lectrices et les autrices, voici le tour des têtes couronnées, des cheffes de tribu, des guerrières, des militantes et des politiciennes de faire l’objet d’une recension sommaire, mais éclairante, quant au rôle politique et social des femmes à travers l’histoire et le monde. Moins eurocentriste que les précédents ouvrages, le livre offre une galerie de femmes mythiques, incontournables et méconnues issues des cinq continents. Et ce, sans complaisance. De fait, on n’y trouve pas que des figures exemplaires. Dans un souci de vérité, l’autrice trace de brefs portraits nuancés de femmes qui ont certes marqué leur époque, mais qui, dans certains cas, demeurent controversées, en soulignant leurs bons et leurs mauvais coups.

Les femmes de pouvoir sont dangereuses ★★★ Dominique Gaulme, Flammarion, Paris, 2020, 159 pages