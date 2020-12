« On peut ressentir le sacré en contemplant un coucher de soleil sur la mer, le vol d’un oiseau, le spectacle de la voûte céleste, la naissance d’un enfant », explique Frédéric Lenoir, qui s’intéresse au sacré « au sens anthropologique et non sociologique du mot » et en prenant soin de préciser que « ce sentiment primordial est à l’origine de toutes les traditions religieuses de l’humanité, mais [qu’]il n’est pas réductible aux religions ». En complément à la série documentaire Les chemins du sacré, produite pour la chaîne Arte, le philosophe offre en images — la plupart prises par lui-même à l’aide de son téléphone — un pèlerinage à travers les cinq continents où il a vécu l’expérience de la nature, de la sagesse, de la marche, de la solitude et de la beauté. Chemin faisant, il croise notamment la route d’Hubert Reeves, de Mathieu Ricard et de Nicole Bordeleau. Un bel album pour les nostalgiques des voyages ou les mystiques dans le placard, mais qui expose trop succinctement les divers rituels croqués sur le vif.

Les chemins du sacré ★★★ Frédéric Lenoir, Éditions de l’Observatoire, Paris, 2020, 349 pages