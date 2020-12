Pour tous les gourmands de la planète, la sortie d’un nouvel ouvrage avec, en couverture, le visage engageant de Jamie Oliver est une source deréjouissances. Un peu exagérées selon moi, mais en ces temps glauques, réjouissons-nous. Ce plus récent évangile selon saint Jamie s’appelle Jamie Oliver en 7 façons. 18 ingrédients incontournables, 7 déclinaisons, 126 recettes. Tout un programme ! Rien de vraiment révolutionnaire, mais comme toujours avec le chef, une grande clarté dans les explications et des recettes qui plairont autant aux marmitons (le féminin de marmiton n’existe pas ; on pourrait presque en déduire que les débutantes sont déjà des cordons-bleus) qu’aux cuisinières et cuisiniers plus avertis. Et puis, ici et là, une touche de cet humour so british, comme à la page 176, où le chef annonce : Cocotte de pommes de terre à la mode de l’Essex, recette qui attirera les amateurs du noble tubercule, mais dans laquelle il glisse subrepticement une bonne livre d’« agneau tendre » (sic).

Jamie Oliver en 7 façons ★★★ 1/2 Jamie Oliver, Hachette Cuisine, Vanves, 2020, 317 pages