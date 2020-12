Le spa nordique Strøm a eu la riche idée de demander à son chef Raphaël Podlasiewicz de travailler sur un livre de cuisine nordique. Lui et son équipe ont donc pondu un beau petit ouvrage astucieusement intitulé La cuisine nordique. En sous-titre, on précise « Recettes pour nourrir le corps, l’âme et l’esprit ». Lectrices et lecteurs sont ainsi prévenus, il ne s’agit pas ici de seulement manger. Cette approche holistique pourrait donc vous aider à vous élever, mais à défaut de planer, vous apprendrez à préparer de délicieux smørrebrøds comme à Sønderborg, Royaume du Danemark, et à Göteborg, Royaume de Suède. Vous pourrez également inclure dans vos recettes essence de mélilot, pousses d’épinette et sirop de bouleau. On retrouve dans ces pages, présentés simplement, les plats qui ont fait de la Scandinavie une destination pour toutes les fines fourchettes du monde. Cette fenêtre sur une autre nordicité que la nôtre est intéressante à bien des égards. Dans les assiettes au premier chef. En vente aux quatre adresses des Strøm et sur le site Internet du spa.

La cuisine nordique ★★★ 1/2 Raphaël Podla-siewicz, Strøm, spa nordique, Montréal, 2020, 139 pages