Tout récemment, madame Chesterman, qui en connaît un grand bout sur la cuisine, disait son appréhension lorsque venait le moment de cuisiner du poisson. « Tellement délicat, souvent dispendieux, et si facile à foirer », disait-elle avec cet accent si charmant de nos Anglos cultivés et francophiles. Peut-être son conjoint, Jean A., ai-je bien lu dans les remerciements de sa plus récente bible vue dans l’édition du Devoir du 7 novembre, voudra-t-il lui offrir ce très instructif ouvrage laconiquement intitulé Cuisiner le poisson. En australien, la chose s’appelait The Whole Fish (que l’on pourrait traduire librement par Tout est bon dans le poisson), ce qui décrit pas mal mieux ce dont il s’agit. Le jeune chef Josh Niland, auteur de ce livre qui vous épatera, est en effet connu mondialement pour son approche de la cuisine du poisson pris dans son entièreté. On ne jette rien et grâce à lui, on apprend à le faire en préparant de savoureuses recettes qui vous vaudront de chaleureux applaudissements de tous vos convives.

Cuisiner le poisson ★★★★ Josh Niland, Marabout, Vanves, 2020, 257 pages