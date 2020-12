Je vous ai gardé pour la fin cette superbe brique cuite par la maison Phaidon, à qui l’on doit tant de superbes ouvrages de cuisine, petite et grande. Vous hésiterez à placer ce livre au salon ou dans la cuisine. Au salon, car sa facture est superbe et éminemment décorative ; dans la cuisine, car la gastronomie y est traitée avec tous les égards dus à son rang. Le contenu est divisé en deux parties : premièrement, 237 plats essentiels choisis par sept experts culinaires du monde entier et reliés à autant de grandes toques de notre planète gourmande ; deuxièmement, 182 recettes choisies parmi les plats de la première partie. La gastronomie des 300 dernières années y est passée en revue et, même si l’on n’est pas soi-même un expert de la casserole et du poêlon, on a un immense plaisir à se plonger dans toutes ces histoires des recettes qui définissent la gastronomie. Vous pourrez, entre autres choses, découvrir que vous êtes tout à fait capable de faire la succulente purée de pommes de terre de feu Joël Robuchon (pages 119 et 312).

Les plats signatures essentiels ★★★★ Collectif, Phaidon, Vanves, 2020, 452 pages