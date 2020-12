Inspirés par l’affaire de Kuřim, incroyable scandale sur fond maltraitance d’enfants ayant éclaté en République tchèque en 2007, le poète Marek Šindelka et les bédéistes Vojtěch Mašek et Marek Pokorný ont créé l’une des bédés les plus complexes et créatives qui soient. L’étrange cas Barbora Š. met en scène une journaliste qui enquête à ses risques et périls sur la disparition d’une trentenaire s’étant fait passer pour une fille de 13 ans avant d’être retrouvée en Norvège sous l’identité d’un garçon de 13 ans. Afin d’illustrer les nombreuses ramifications de ce récit dense, captivant et riche en revirements aussi tordus qu’inattendus, Mašek et Pokorný utilisent avec brio différents styles, palettes de couleurs et mises en cases. Par endroits, les planches fourmillent de tant de détails qu’on aurait envie de lire avec une loupe, et lorsqu’on tombe sur celle où le visage du mystérieux homme qui tire les ficelles est créé à l’aide de 48 cases de tailles variées, on crie au génie.

L’étrange cas Barbora Š. ★★★★ 1/2 Vojtěch Mašek, Marek Šindelka et Marek Pokorný, Denoël Graphic, Paris, 2020, 206 pages