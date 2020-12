Émouvant récit initiatique sur fond de gangstérisme et de poésie basé sur une histoire vraie, L’accident de chasse met en scène le jeune Charlie Rizzo qui, en 1959, après le décès de sa mère, doit aller vivre à Chicago chez son père Matt, non-voyant au passé trouble qui passe ses journées rivé à sa machine à écrire. Alors que son fils s’enfonce dans la délinquance, Matt lui raconte comment la littérature lui a sauvé la vie alors qu’il purgeait une peine de prison aux côtés d’un assassin notoire (pensez à La corde de Hitchcock). Illustré en noir et blanc, ce magnifique et vibrant roman graphique séduit par sa mise en cases fluide, le lyrisme dantesque de ses images où domine le noir et sa puissante utilisation de textures hachurées, laquelle évoque le chef-d’œuvre d’Emil Ferris, Moi, ce que j’aime, c’est les monstres (Alto, 2018). Une entrée percutante dans le monde de la bédé pour David L. Carlson, solidement secondé par Landis Blair (The Envious Siblings, W.W. Norton & Company, 2019).

L’accident de chasse ★★★★ David L. Carlson et Landis Blair, traduit par Julie Sibony, Éditions Sonatine, Paris, 2020, 466 pages