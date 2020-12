Voyager par la lecture

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture en cadeau

Contrairement aux frontières terrestres, celles de la littérature demeurent grandes ouvertes en temps de pandémie. Voici quelques suggestions pour faire voyager l’esprit, en attendant de pouvoir à nouveau prendre la clé des champs.



La Traversée des écrivains : la Gaspésie par monts et par mots

Collectif, La Presse

À l’automne 2019, Geneviève Lefebvre a fait parvenir une invitation à dix écrivains pour participer à la Traversée de la Gaspésie et faire le récit de leur expérience en mots.

Anaïs Barbeau-Lavalette, Roxanne Bouchard, Eric Dupont, Marie-ÈveSévigny, Pierre Cayouette, Jo Ann Champagne, Katia Chapoutier, Marie-Eve Cotton et Johanne Fournier ont accepté le défi lancé par l’écrivaine et scénariste. Ils ont donc traversé à pied la région en seulement six jours. De cette expérience résultent dixnouvelles, récits ou essais sur les défis d’une telle aventure et sur ses aboutissants.



Vie de van : récits et itinéraires à faire rêver

Julien Roussin-Côté, Parfum d’encre



Le fondateur du blogue Go-Van et d’autres amateurs de ce mode de transport en voyage proposent une série de récits destinés à soulever un vent de liberté malgré la sédentarité imposée par la pandémie.

En plus de faire voyager aux quatre coins du monde en passant par la Louisiane, les Alpes suisses ou la Patagonie, celui qui vit en nomade depuis plusieurs années propose également un mode d’emploi pour ceux qui voudraient suivre ses traces.

Ainsi, les apprentis vanlifers peuvent s’initier aux règles de l’art de ce mode de vie, s’informer sur le bon véhicule à choisir et sur les coûtsd’une telle aventure. Le recueilcomprend égalementdes conseils spécialement destinés aux nomades numériques. Avec l’essor du télétravail, ce livre fera assurément germer l’idée d’un nouveau mode de vie post-pandémie.



Voyages de rêve en train. 50 itinéraires autour du monde

Collectif, Ulysse

Paru en septembre dernier, cet album de la collection « Itinéraires de rêves » des guides Ulysse a été conçu par des passionnés de voyages ferroviaires. Une cinquantaine d’itinéraires agrémentés de nombreuses illustrations permettent de découvrir des lieux emblématiques et des paysages croisés au fil des kilomètres de voie ferrée.

Le livre propose des parcours légendaires, tels que ceux de l’Orient-Express ou du Transsibérien, ainsi que des escapades luxueuses, comme celles du Blue Train en Afrique du Sud et du Palace on Wheels dans la région indienne du Rajasthan.

Le guide est offert en entier ou par continent : Voyages de rêve en train dans les Amériques, Voyages de rêve en train en Europe, ou encore Voyages de rêve en train en Asie, en Afrique et en Océanie.