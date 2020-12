Des auteurs d’ici sous le sapin

Ce texte fait partie du cahier spécial La culture en cadeau

Le temps des Fêtes étant à nos portes, pourquoi ne pas offrir un livre « bleu » en cadeau ? Trois suggestions littéraires signées par des plumes d’ici.



Em

Kim Thúy, Libre Expression

Après

,

et

, le quatrième roman de l’autrice est fraîchement sorti en librairie le 4 novembre dernier. Kim Thúy y évoque toutes les atrocitésde son pays d’origine, qu’elle a fuidans sa jeunesse en raison de la guerre du Vietnam.

L’éditeur résume l’œuvre de 152 pages comme suit : « Em, c’est le fil qui relie les ouvriers des plantations de caoutchouc et les femmes des salons demanucure aux orphelins de l’opération Babylift, qui a évacué des enfants de Saigon en 1975. Em, c’est celle qui aime. »

L’exil vaut le voyage

Dany Laferrière, Boréal



Après Autoportrait de Paris avec chat et Vers d’autres rives, celui qui est entré à l’Académie française en 2015 décortique en profondeur le thème de l’exil dans son troisième roman, dessiné et écrit à la main.

Forcé de fuir son Haïti natale à 23 ans, l’écrivain aborde son propre choc culturel, social et climatique lors de son arrivée à Montréal en 1976, avec ses boulots « pénibles » et sa chambre « crasseuse et lumineuse ». Il célèbre son amour de la métropole en racontant ses débuts dans l’écriture et la faune hétéroclite de la rue Saint-Denis, sa « rue fétiche ». Il évoque s’être senti chez lui, assis sur un banc du carré Saint-Louis.

De New York à Buenos Aires en passant par le Brésil, Dany Laferrière dressele portrait d’écrivains tels que Jean-Claude Charles et Salinger, ou encore de la photographe Annie Leibovitz et du peintre Edward Hopper. Il recopie également consciencieusement la lettre à Bonaparte rédigée en 1802 par le général haïtien Toussaint Louverture.

La fureur de vivre

Hubert Reeves, Éditions du Seuil



Réel antidote à l’anxiété causée par la pandémie, l’essai illustré de l’astrophysicien Hubert Reeves se veut une ode à la vie, « une sorte de diaporama de nos origines » et « une invitation à regarder le monde comme un lieu où s’exerce une véritable volonté de vivre ».

C’est une image de deux gnous s’affrontant pour une femelle qui a inspiré l’homme de 88 ans à aborder les mystères de l’existence et à en célébrer la beauté. La couverture du livre montrant l’auteur qui enlace un bébé est en elle-même évocatrice, appelant à protéger la planète pour les générations qui suivront.