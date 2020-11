La ruelle d’hiver

Céline Comtois et Geneviève Després font à nouveau équipe pour cette suite des aventures de la petite Élodie, découverte dans leur premier album commun, le très beau La ruelle. Elles ne changent pas de décor, mais on s’y retrouve au cœur de la saison froide, sous des montagnes de neige, le théâtre parfait pour des aventures amicales qui évoqueront chez plusieurs le film La guerre des tuques. C’est que l’héroïne et ses copains de la ruelle mettent la dernière main à leur fort et aux préparatifs d’une bataille de neige mémorable et très surprenante pour les petits lecteurs, qui auront probablement envie d’en faire autant dans leur voisinage. La narration à la première personne d’Élodie, finement ciselée par l’autrice dans une langue simple et proche de celle des tout-petits, et les belles images hivernales au trait reconnaissable de Després (Le petit chevalier), serties de petits détails amusants et servies par un format d’album qui incite à une lecture très active, jouent beaucoup dans cette adhésion enthousiaste, autant pour le public cible que pour l’adulte qui lit et devra sans doute relire ce titre plusieurs fois dans les prochains mois…



