Voyages autour de mon coeur

Le voyage débute avec Gilles Tibo qui, de sa plume bien aiguisée, raconte avoir « fait [s]on plus beau, [s]on plus grand voyage, debout, comme un funambule… Sur le fil des mots ». Cette amorce toute personnelle est suivie de dix-sept poèmes comme autant de tours du monde, de regards portés sur les alentours. Il y a celui des membres de la famille Toupartou qui, une fois les voyages terminés, « s’installèrent les uns près des autres, créant, ainsi, un village… de valises ! » Il y a celui de Mathieu, pour qui l’heure du bain prend des airs de navigation en haute mer, et surtout celui de cet enfant qui, bien endormi, a fait son « plus beau voyage, un soir, dans les bras de [s]on père ». La poésie de Tibo, riche d’instants puisés à même le quotidien, est enveloppée des illustrations de Geneviève Després. L’artiste parvient, grâce à une variation de techniques, à faire de chaque poème un moment unique et singulier, un monde en soi. De la douceur à partager.



