La course aux cacahuètes

C’est à une compétition amicale cocasse, fantastique et enlevante que nous convient les créateurs de ce magnifique album, dans un univers peuplé d’une faune du marais foisonnante et rigolote. Les tableaux richement illustrés, truffés de détails amusants, qui donnent à ce conte rebondissant et tendre des allures de bande dessinée, suivent l’avancée de trois grenouilles prêtes à user de stratégie dans une course pendant laquelle elles doivent manger trois cacahuètes qui leur donnent des pouvoirs magiques à l’efficacité très variable, dans l’espoir de gagner un immense pudding à la rhubarbe. Les tout-petits, mais aussi les plus grands du primaire, voudront peut-être connaître bien vite qui l’emporte et surtout comment, mais il y a fort à parier qu’ils s’attarderont longuement sur chacune des pages de cet ouvrage ludique et intemporel.



