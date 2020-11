L’auteur de Souffler dans la cassette, Jonathan Bécotte, est enfin de retour avec sa verve poétique, sa sensibilité à fleur de peau, jamais convenue, toujours sentie. Comme un ouragan raconte le combat d’un enfant et son besoin urgent, oppressant de révéler sa vraie nature avec tout le courage et l’effroi que cela lui demande. L’écriture, à la fois aérienne et ancrée dans le réel, douce et orageuse, nous plonge dans l’intimité de ce personnage entier. Essoufflé à force de courir après lui-même, tremblant de peur, de désir, il a « une éolienne entre les poumons. Ses hélices tranchent l’air pour tourner. Leur son coupe les mots qu’[il] n’arrive pas à prononcer ». La force du style de Bécotte tient à sa capacité de rendre de façon naturelle la douleur et la tendresse vécues. À coups de métaphores, la charge émotive, immense, est rendue avec finesse et intensité. Le graphisme appuie le trouble du héros, modifiant les caractères afin d’épouser les hauts et les bas de cette traversée. Fameux.



