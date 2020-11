Un peu de Québec dans les prix de l’Académie française

​L’Académie française a publié sur son site Internet son palmarès de l’année 2020. Parmi les soixante-quatre distinctions, deux prennent racine au Québec, la Grande Médaille de la Francophonie (Médaille de vermeil) décernée à l’écrivaine et critique Lise Gauvin pour l’ensemble de son œuvre et le Prix du cinéma René Clair attribué à Xavier Dolan pour l’ensemble de son œuvre cinématographique.

Professeure émérite au Département des littératures de langue française de l’Université de Montréal, écrivaine et critique littéraire, Lise Gauvin, née Gagné en 1940, a récolté plusieurs prix et honneurs au cours de sa carrière, dont celui d’être nommée Officière de l’Ordre national du Québec en 2015, et d’avoir reçu le prix Georges-Émile-Lapalme, en 2018. Collaboratrice au Devoir pendant plus d’une vingtaine d’années, elle a réuni ses chroniques « Lettres francophones » dans une publication intitulée D’un monde l’autre. Tracées des littératures francophones(Mémoire d’encrier, 2013).

Accordée au titre de Grand Prix de la Francophonie, la Grande Médaille de la Francophonie couronne « l’œuvre d’une personne physique francophone qui, dans son pays ou à l’échelle internationale, aura contribué de façon éminente au maintien et à l’illustration de la langue française ». Rappelons que le professeur Martial Bourassa, Hubert Reeves, François Ricard, Jean-Claude Corbeil et Michel Tremblay ont respectivement remporté ce prix en 1986, 1989, 2001, 2010 et 2018.

À 31 ans seulement, Xavier Dolan compte 8 longs métrages et 73 prix à son actif, parmi lesquels le Prix du jury à Cannes pour Mommy (2014) et le Grand Prix du jury à Cannes pour Juste la fin du monde (2016). Dès la présentation de son premier long métrage, J’ai tué ma mère, à la Quinzaine des réalisateurs en 2009, le cinéaste, qui est aussi acteur, scénariste, monteur et directeur photo, s’était démarqué avec éclat à l’international. Le Prix du cinéma René Clair de l’Académie est accompagné d’une bourse de 1500 euros (environ 2300 $CA).

En raison de la crise sanitaire, aucune cérémonie n’a été tenue.