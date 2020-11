«Envoûtante Lhasa»: cette voix qu’elle avait

Lancée l’an dernier, Why Lhasa de Sela Matters (University of Texas Press), biographie de Fred Goodman, ancien journaliste au magazine Rolling Stone, consacrée à la chanteuse décédée à 37 ans d’un cancer du sein le 1er janvier 2010, paraît en français dans une traduction de Nicolas Calvé, agrémentée d’une préface d’Arthur H et de photos gracieusement offertes par la mère de l’artiste, Alexandra Karam. « Lhasa de Sela chantait pour de vrai. Lhasa de Sela ressentait pour de vrai. Bref, Lhasa de Sela, c’était quelqu’un. Il me fallait désormais savoir qui elle était et pourquoi je n’avais jamais entendu sa musique », écrit l’auteur, qui signe un portrait élogieux de la lumineuse disparue, ponctué de témoignages de Bïa, Patrick Watson, Thomas Hellman et du producteur de La Llorona, Yves Desrosiers.



