«Clint et moi»: avec ou sans chapeau

Comme l’analyse brillamment Sergio Leone : « Clint Eastwood a deux expressions : avec ou sans chapeau. » Ce jour-là, il n’a pas de chapeau, il est donc sobre. « Cela dit, impassible lui va bien aussi — c’est l’autre expression », raconte le journaliste Éric Libiot (Clint Eastwood. Le franc-tireur d’Hollywood, Casterman, 1997) à propos de sa première entrevue — désastreuse, au demeurant — avec l’interprète de Dirty Harry et mythique star de westerns spaghettis. Heureusement, il y eut d’autres rencontres plus chaleureuses et des entretiens plus consistants… Récit hybride d’un cinéphile averti, truffé de remarques amusantes et de propos critiques, Clint et moi s’avère une vibrante lettre d’amour au vénérable cinéaste nonagénaire aux idées politiques discutables doublée d’un autoportrait dérisoire.



