«Sois toi et t’es belle»: femme de tête

« Ce qui est grand avec elle, c’est qu’elle est à la fois romantique et violente, forte et fragile, dérangeante et timide. Quel beau paradoxe vivant ! Et quelle beauté ! » s’exclame le couturier Jean-Paul Gaultier dans la préface de l’autobiographie d’Ève Salvail, qui fut l’une de ses égéries au début des années 1990. Sans fard, l’ancienne top-modèle au crâne rasé et tatoué raconte comment la petite punk de Matane a conquis la planète mode. Or, ce n’est pas parce qu’on défile sur les plus prestigieuses passerelles qu’on ne connaît pas des matins qui déchantent. Femme aux multiples facettes et talents ayant vaincu ses démons, celle qui célébrera ses 50 ans l’an prochain peut se targuer d’être rebelle et résiliente.

L’autrice se livrera à Confidences au SLM le samedi 14 novembre à 19 h 30.



