Le tourbillon Liza Frulla

Le téléphone sonne, Liza Frulla répond, salue chaleureusement, et c’est parti. « Moi, je dis toujours : je vis dans le futur, commence-t-elle avant même la première question. Jamais dans le passé. Et le présent, il faut que je me grounde pour y rester. C’est pour ça que tout mon entourage est toujours essoufflé. »

Elle poursuit illico : « Alors, quand on m’a demandé de m’assoir pour réfléchir au passé… Bon : je sais que j’ai une vie riche. Sans fausse modestie, j’ai un parcours assez exceptionnel à cause de tout ce que j’ai fait. Ce n’est pas linéaire. La politique, c’est un passage. Les médias, c’est un passage. Le marketing aussi. Toujours des passages. »

« Et là je suis retournée aux sources [elle est directrice générale de l’Institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, ITHQ], dans le milieu de l’éducation [elle a fait ses études en pédagogie au début des années 1970]. Et je viens d’être reconduite pour un mandat de cinq ans, mais je vois avec la pandémie que ça me retarde déjà de deux ans, alors j’ai le troisième mandat en tête, et… »

Pause. Prenons le temps de situer les choses : nous parlons aujourd’hui à Liza Frulla parce que la journaliste et autrice Judith Lussier lui consacre une biographie, La passionaria (Flammarion Québec).

Le livre tient davantage du long portrait que de la biographie exhaustive, mais il est le premier à refaire le fil d’une carrière en tout point unique. Parce que suivre Liza Frulla, c’est passer des Jeux olympiques de 1976, où elle était hôtesse, au vestiaire du Canadien de Montréal (oui, elle fut brièvement journaliste, et il semble que ça a profondément marqué Réjean Tremblay — qui a d’ailleurs fait d’elle un personnage de la série Lance et Compte).

Suivre Liza Frulla, c’est passer de la brasserie Labatt (directrice du marketing) à la direction générale de la station de radio CKAC. Des couloirs de l’Assemblée nationale à ceux du Parlement. Des plateaux de Radio-Canada aux studios d’ARTV. Et ce n’est qu’un résumé succinct — on pourrait ajouter qu’encore aujourd’hui, Liza Frulla est une incontournable du milieu politico-culturel québécois.

Le titre n’est évidemment pas innocent. Passionaria fait référence à cette expression souvent utilisée par des journalistes pour qualifier Liza Frulla (et « réduire ses opinions politiques à des états d’âme », comme écrit Lussier). Mais dans le cas présent, au-delà du clin d’œil, il y a la volonté affichée de se « réapproprier l’insulte et d’en faire une qualité ». Parce que le mot définit officiellement une militante politique passionnée, acharnée, spectaculaire. Liza Frulla, dans toutes ses déclinaisons.

Plafonds de verre

Mi-trentenaire, Judith Lussier désirait éclairer le parcours d’une femme qui, parfois à son insu, a collectionné les plafonds de verre défoncés. « Les femmes de la génération de Liza m’ont toujours fascinée, écrit-elle. Elles ont pris des choses qui ne leur appartenaient pas encore, sans se poser de questions et sans y reconnaître nécessairement un exploit, sans se rendre compte que ça bousculait les moeurs. »

En entretien, Liza Frulla reconnaît qu’elle n’a pas toujours pris la mesure des chemins qu’elle ouvrait. Et pourtant. Avant elle, aucune femme n’était entrée dans le vestiaire du Canadien. Aucune femme n’avait occupé de si hautes fonctions dans une brasserie. Aucune femme n’avait été p.-d.g. d’une station de radio (numéro un à l’époque).

En politique, il y avait un peu plus de références. Mais quand elle est arrivée à Québec, en 1989, l’Assemblée nationale comptait seulement 23 élues au milieu de 102 hommes. Là encore, Liza Frulla s’imposera rapidement — et durablement : les projets qu’elle a pilotés (dépôt de la première politique culturelle du Québec ; création du Conseil des arts et des lettres du Québec et de la Société de développement des entreprises culturelles du Québec ; exclusion du livre de la TVQ) demeurent des piliers fondamentaux de l’écosystème culturel.

« C’est en fouillant dans les archives que j’ai pu mieux mesurer le front que ça prenait pour en accomplir autant à une époque où l’on enjoignait aux femmes de prendre leur place, sans percevoir tous les obstacles qui se dressaient devant elles », analyse Judith Lussier dans la préface.

« En relisant les articles de journaux de l’époque, j’ai réalisé que la gang de la Tribune de la presse, c’était une gang de mononcles !, s’étonne pour sa part Liza Frulla au téléphone. Mais c’était l’époque, c’était normal. On disait que j’étais une tigresse, une croqueuse de diamant… Moi, honnêtement, j’ai toujours vécu avec une gang de gars. Toute ma vie : aux sports, chez Labatt, j’étais toujours à peu près seule dans un monde d’hommes. Alors je ne m’en formalisais pas. Mais je relis ça aujourd’hui et je me dis : coudonc, ma gang de mononcles »

Même si elle a accepté de « prêter [sa] vie » à Judith Lussier — elle présente la biographie comme étant « autorisée, mais non censurée » —, Liza Frulla a posé une condition à leur partenariat : « Mes affaires à moi restent mes affaires à moi. Ma vie privée, c’est privé. » Ainsi La Passionaria se concentre-t-il sur une dizaine d’épisodes de sa vie professionnelle, avec à peine des allusions à son premier mariage, son fils ou son conjoint depuis, une trentaine d’années, André Morrow.

« Ouf »

Autre chose constatée par Liza Frulla en relisant des grands pans de sa vie, c’est à « quel point [elle est] capable d’en prendre ». Explications : « Je suis une méchante batailleuse. J’aurais été une syndicaliste redoutable. Je n’accepte pas un non si ce n’est pas valable. Quand j’ai voulu faire changer la loi [pour permettre à l’ITHQ de délivrer des diplômes], j’envoyais des courriels à Québec à 2 heures du matin. Et je leur disais : je ne m’endure plus, alors je ne sais pas comment vous faites. Donc donnez-moi ce que je veux et je vais arrêter. »

Elle reprend à peine son souffle avant d’enchaîner : « Quand tu relis tout ça, ma vie, tu te dis : ouf. Je suis obligée de dire : ouf. Parce que je me suis battue partout. Mais j’ai eu du fun ! J’ai eu du plaisir. Même si ça brassait fort, même si parfois ç’a été dur. La défaite aux élections fédérales de 2006 [alors qu’elle était ministre du Patrimoine canadien], par exemple, ç’a été dur. J’étais dans le vide après. Mais je me suis battue. Rien ne m’arrête. »