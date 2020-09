«Fais de beaux rêves»: macabre maternité

Dans L’arrache-cœur, de Boris Vian, Clémentine, mère des « trumeaux » Noël, Joël et Citroën, imagine le pire qui pourrait arriver à ses fils et se contraint elle-même à vivre des situations dégradantes ou périlleuses afin d’éviter qu’il ne leur arrive malheur. Dans ce roman fantaisiste, les obsessions morbides maternelles entraînent parfois des scènes tout à fait loufoques. Or, dans Fais de beaux de rêves, de la poète Virginie Chaloux-Gendron (Cerises de terre, Le Noroît), la jeune mère narratrice nous entraîne avec elle dans un douloureux vortex où elle risque à tout moment de perdre pied avec la réalité.

« Chaque jour, je te tue pour faire face au pire, j’en fais une doctrine. Tu es là, mais pour combien de temps ? J’appelle le drame à venir en y pensant, en le prévoyant. Je lui ouvre la porte en trouvant les mots justes pour l’imaginer, pour qu’il se construise un cadre et tombe dans le réel jusqu’à nous. »

Maladie incurable, noyade, électrocution, accident de vélo, d’auto : autant de manières de mourir qu’elle imagine pour son fils à qui elle exprime à la fois son amour inconditionnel et sa honte de ne pas avoir désiré être mère dans cette suite de fragments aux accents poétiques. Tandis qu’elle s’adresse à ce fils bien-aimé, la narratrice trace un portrait peu complaisant du père de l’enfant, qu’elle traite carrément de loser , et règle en quelque sorte ses comptes avec son père, « qui officie à titre de clown dans le grand cirque médiatique québécois ».

Fille d’une mère quasi absente qu’elle apprend à redécouvrir, elle lutte férocement pour ne pas être condamnée à ne jouer que le rôle de mère aux yeux de la société en s’entêtant à poursuivre ses études en littérature à l’Université Laval. Dévoilant ses fantasmes les plus sanglants, la narratrice passe de la première à la troisième personne d’une phrase à l’autre, d’un paragraphe à l’autre.

« Un léger glissement s’opère, à mon insu un flottement s’installe entre celle que je suis et la mère que je deviens. Je me dédouble, me décale, ne sais plus par quel pronom me prendre. »

En équilibre entre la fiction et la réalité, Virginie Chaloux-Gendron signe un premier roman qui nous happe dès les premières et où la violence des mots n’a d’égal que l’amour de cette mère pour son enfant.