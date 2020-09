Le dragon (3/3)

À la télé

Je regarde

La Pat’Patrouille

pendant mon

traitement

intraveineux

La moitié

de mon visage est engourdie

Le chien vert a sauvé

Deux ours polaires.

***

J’ouvre

toutes les portes

avec un pied-de-biche

Une porte fermée ?

Pied-de-biche

Une porte ouverte ?

Pied-de-biche

Une douleur au foie ?

Pied-de-biche

Un murmure

Un jardin

Un homme qui ne m’aime pas

Le manteau d’hiver que je porte

en septembre

Pied-de-biche

Yung Chung

Mon infirmière clinicienne

entre dans le bureau

Je la connais

depuis longtemps

depuis mes dix-huit ans

Yung Chung

me demande quelle est

mon humeur sur dix

Je n’ai pas la réponse

Je vais sur mon téléphone

L’algorithme me dit que

mon humeur est à six

Pied-de-biche

Mon nom sur la liste d’attente

pour une greffe de poumons

Les quinze kilomètres de vélo

que je parcours sans regarder

derrière moi

Les quinze autres kilomètres

de vélo

que je ne suis pas capable

de faire pour revenir chez moi

Mon père que j’appelle

Mon père qui vient me chercher

en voiture

Et le vélo qui ne veut pas

entrer dans le coffre

L’algorithme ne l’avait pas vu

venir ça

Yung Chung qui m’annonce

une mauvaise nouvelle

Yung Chung qui me quitte

Qui change de poste

Qui travaillera dans le centre

des naissances

Un département plus joyeux

Moins triste que la Fibrose kystique

L’algorithme ne le sait pas ça

que j’ai vu mon premier arbre

d’automne

Des feuilles jaune orange

On peut se baigner dedans

Avec un peu de pratique

On peut se baigner dedans

C’est des lacs

Des lacs avec des tiges

Des lacs qu’on racle au râteau

Des petits lacs en montagnes

sur le terrain en avant

On peut sauter dedans

On peut vivre comme si c’est

la dernière fois

On peut entendre le bruit

de nos manteaux crier

On peut entendre nos épaules

se toucher

Et les morceaux de feuilles collées

sur ton manteau

Ma retraite n’existe pas

Ma retraite c’est les morceaux

de feuilles dans tes cheveux

Les morceaux qui ne tombent pas

Tu me demandes de les enlever

Je prends mon temps

Un morceau à la fois

L’algorithme ne le sait pas ça

Tes cris de joie

Ton fou rire

Ta façon de me regarder

L’algorithme ne le sait pas ça

Les flèches qu’on me lance

Elles sont plantées partout

Dans mes jambes

Et mes bras

Et ma tête

Je me promène avec

une dizaine de flèches

dans ma tête

Je ne connais pas le nombre exact

Je ne prends pas le temps de les

compter

Je les lave au shampoing

Elles sentent bon

L’algorithme le sait ça

Yung Chung

me dit de ne pas pleurer

Toutes les fois où je l’ai appelée

en panique

par un effet secondaire

Une toux

Un point au poumon

Le sang que je crachais la nuit

Tous les appels de Yung Chung

le matin

Toutes les fois où elle m’a rassuré

L’algorithme ne le sait pas çaElle dit :L’algorithme ne le sait pas ça.