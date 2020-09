Plein d'idées de lecture pour toi

Ce texte fait partie du cahier spécial Le Petit D

Chaque année, les libraires d’ici s’unissent pour choisir les œuvres qui les ont le plus marqués durant les derniers mois. Album, roman, poésie, bande dessinée… ces 48 livres forment la liste préliminaire des Prix des libraires du Québec Jeunesse 2021, et nous t’invitons à les découvrir tous. Conserve précieusement cette page et suis tes lectures tout au long de l’année. Et n’oublie pas de découper ton personnage préféré et de le faire avancer sur le sentier de l’imaginaire. Bonnes lectures !