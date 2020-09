Quel personnage de livres jeunesse es-tu?

Si tu as obtenu une majorité de :

A – Tu es Léa Olivier (La vie compliquée de Léa Olivier, Catherine Girard-Audet, éditions Les Malins) ou L’Agent Jean (L’Agent Jean, Alex A., Presses Aventure)

Ta personnalité fait de toi quelqu’un de très populaire et tout le monde veut être ami avec toi. Malgré tout, tu ne te prends pas pour quelqu’un d’autre et c’est tant mieux comme ça !

B – Tu es Juliette (Série Juliette, Rose-Line Brasset, édition Hurtubise) ou Billy Stuart (Série Billy Stuart, Alain M. Bergeron, Éditions Michel Quintin)

Tu adores voyager et découvrir de nouveaux endroits, même si parfois, tu es confronté à des situations épineuses. Tu n’arrives pas à rester en place et tu as besoin de voir le monde pour te sentir bien.

C – Tu es Stella (Série d’albums illustrés Stella, Marie-Louise Gay, Dominique et compagnie) ou Victor Cordi (Série Victor Cordi, Annie Bacon, La courte échelle)

Ta vie est un tourbillon d’aventures et tu sais que tu peux compter sur tes amis en cas de pépin. D’ailleurs, même si tu réussis bien tes projets en solo, c’est en groupe que tu accomplis les plus grandes choses.

D – Tu es Sarah-Lou (Série Sarah-Lou, détective (très) privée, Audrée Archambault, La Bagnole) ou Van l’inventeur (Van l’inventeur, Jacques Goldstyn, Bayard)

Pour toi, l’univers est une série de questions auxquelles tu dois absolument trouver des réponses. Le nez constamment plongé dans un livre ou en train de mener trois expériences en même temps, tu peux sembler distrait. Mais tu es une mine d’informations pour les autres.