Dix romans d’ici à surveiller

Si le phénomène des recueils collectifs génère son lot de parutions facultatives, il permet parfois d’explorer un angle mort de notre littérature. Après avoir constaté que « les personnages féminins sont rarement de mauvaise foi et, lorsqu’ils le sont, c’est toujours pour une bonne raison », la romancière Fanie Demeule et sa camaradeKrystel Bertrand invitent, dans Cruelles (Tête Première, 6 octobre), des auteurs aussi différents que Marie-Pier Lafontaine etPatrick Sénecal à façonner des protagonistes féminines dont la cruauté serait inexcusable. Gardons aussi un oeil sur les Futurs (Triptyque, 30 septembre) qu’explorent les auteurs réunis par Mathieu Villeneuve, dans un recueil de nouvelles de science-fiction, ainsi qu’à D’autres mondes (Québec Amérique, 29 septembre), la suite de Monstres et fantômes, quinze nouvelles d’horreur signées par autant d’autrices, dont Karoline Georges et Élise Turcotte.