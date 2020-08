«Burgundy»: Petite-Bourgogne, grosse misère

Il s’agit d’« un lieu où l’on ne grandit pas vraiment, où l’on reste petit, comme dans le nom », annonce d’emblée Mélanie Michaud dans Burgundy, son premier roman largement autobiographique, campé dans le quartier montréalais de la Petite-Bourgogne, durant la décennie 1980. Un lieu où ne grandit pas vraiment, parce que ce qu’on y mange (des claques), n’a rien de spécialement nutritif. « Pauvreté de langage et du ventre, j’aurais mieux aimé manger un dictionnaire en arrière d’la tête. »

Avec beaucoup de colère contre son milieu d’origine, la narratrice de ce roman nettement moins rose que sa couverture se rappelle ainsi en une série de chapitres brefs un quotidien sur lequel la menace de la violence — verbale, psychologique, physique — régnait sans cesse.

Prise entre une mère catatonique et un père désœuvré frayant avec les Hells Angels, la petite Mélanie envie ses rares amies « frais chiées » ayant la félicité de ne pas être considérées comme des nuisances par leurs parents. Ce qui ne l’empêche pas de peu à peu prendre tous les (nombreux !) mauvais plis de son paternel, un bandit qui ne sait rien faire de ses dix doigts, outre les enfoncer dans le visage de celui qui l’a (peut-être) cherché.

Malgré ce décor digne d’un film des frères Dardenne, c’est pourtant avec force humour (noir) et avec une maline capacité à renverser les phrases toutes faites qu’on lui assénait enfant que Mélanie Michaud dépeint sans pudeur, ni désir d’embellir, un microcosme de misères plurielles où la télé peine à couvrir les vociférations des adultes, où les brosses ne savent se finir qu’en bagarres et où la femme n’existe que pour aguicher l’homme, ou le servir.

« Nos engueulades, à mon père et moi, prenaient des tournures ridicules, des répliques de théâtre d’été : “Pourquoi JE dois faire la vaisselle ?” “Parce que t’es une fille !” “Crisse ! Ç’a pas rapport, je lave pas la vaisselle avec mon vagin !”»

Mais comme dans ces livres de Michel Tremblay qui lui apprendront que le monde ordinaire peut aussi faire des belles histoires (« Faudrait que tous les pauvres puissent lire du Tremblay gratuitement, pis que les riches en achètent »), il y a dans le Burgundy de Mélanie Michaud juste assez de lumière — dans la chaleur d’une grand-mère au cœur d’or, dans la flamboyance d’une voisine sur le party, dans la ténacité de bien des éclopés — pour ne pas complètement basculer du côté du désespoir. Il n’est d’ailleurs sans doute pas innocent que la plupart des figures incarnant dans cet univers la possibilité d’une autre vie — plus douce, moins accablante — soient des femmes.

Récit d’un éveil féministe et de la découverte de la miraculeuse échappatoire que représentent les livres (livres que Mélanie vole sans vergogne à la bibliothèque), Burgundy tient moins du roman à proprement parler que de la succession de souvenirs tragicomiques — entre le portrait anthropologique et le monologue humoristique — racontés dans une langue agile et rythmée, qui magnifie le vernaculaire de la rue sans s’y cheviller. Ces chroniques d’une jeunesse rock’n’roll parviennent surtout à parler sans misérabilisme d’un cycle de la pauvreté dont les premières et principales victimes — ça ne change pas — demeurent les enfants.