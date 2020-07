Le poète Claude Beausoleil n'est plus

L’homme de lettres Claude Beausoleil a rendu son dernier souffle vendredi soir, à l’âge de 71 ans. Tout au long de sa vie créatrice, il aura été ambassadeur de la poésie québécoise et artisan d’une œuvre abondante et empreinte de liberté.

En plus de publier des dizaines d’ouvrages de poésie, Beausoleil est l’auteur d’anthologies des poésies romande, acadienne, québécoise et mexicaine. Il a fondé la revue Lèvres urbaines en 1983, et a été chroniqueur de poésie au Devoir et à La Presse. Au fil de sa carrière, il a contribué à des revues littéraires d’ici et d’ailleurs, a participé à des colloques et des festivals de par le monde, en tâchant toujours de bâtir des ponts.

« Il ne s’agit plus d’expliquer notre poésie en déplorant qu’elle ne soit pas assez connue, mais de la mettre en relation avec celles des autres, en rapprochant par exemple Miron et Neruda», disait Claude Beausoleil en 2004, alors qu’il rejoignait la prestigieuse Académie Mallarmé, en France, de laquelle Gaston Miron avait également appartenu.

Les amateurs de Beausoleil louangent le souffle de sa plume. « Pour moi, Claude c’était de la musique », confie au Devoir son ami, le poète montréalais Antonio D’Alfonso. Il avait l’esprit vif et était toujours à la recherche de lui-même, ajoute son confrère. « Il y a une tendance chez les poètes à être toujours down, Claude n’était pas comme ça. Il n’avait pas une plume noire. »

Beausoleil a été finaliste aux Prix littéraires du gouverneur général en 1999, a gagné le Grand prix de poésie de l’Académie française en 2013 et a été premier Poète de la Cité de Montréal, en 2011 et 2012. Il a également enseigné le français du Cégep Édouard-Montpetit, à Longueuil. L’artiste laisse derrière lui sa compagne de longue date Yolande Villemaire, une poète et romancière.

Né à Montréal, Claude Beausoleil étudie à l’Université du Québec à Montréal et consacre un mémoire à Hubert Aquin. Il obtient ensuite un doctorat sur le motif de l’identité dans la poésie québécoise à l’Université de Sherbrooke.

Parmi ses oeuvres marquantes figurent Au milieu du corps l’attraction s’insinue (1980), Une certaine fin de siècle (1983), Grand Hôtel des Étrangers (1988,1997, 2009), Fureur de Mexico (1992). Se passionnant pour certaines grandes figures littéraires, il a aussi consacré des ouvrages à Jack Kerouac et Oscar Wylde.

Beausoleil était « super productif, au-delà du commun des mortels », rappelle Antonio D’Alfonso. « Il n’y a pas une école de pensée qu’il n’a pas touché », dit-il. Après un passage par la déconstruction, le poète a enchaîné avec de gros volumes écrits au rythme de sa pensée. « D’un coup, il est devenu très lyrique, il sortait des gros livres qui ne finissaient jamais, explique M. D’Alfonso. Il écrivait d’un coup, pris par une voix. »

« C’était quelqu’un de très généreux, de très drôle, de très humain », raconte le poète David Goudreault, pour qui Beausoleil était un ami et un mentor. « Il pouvait parler de poésie avec des néophytes. Il ne voulait pas convaincre les gens de lire de la poésie, mais seulement semer le doute dans leur esprit. »

Avant son décès, Beausoleil a confié les rennes de la revue Lèvres urbaines à Goudreault, qui n’a pas hésité à accepter le mandat. Désormais, ce dernier n’a qu’un conseil pour rendre hommage à son ami: « Allez le lire ».