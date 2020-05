Des jeux pour découvrir des livres

Ces jeux ont été conçus par Sophilit.ca, un site Internet qui s’adresse tant aux adolescents qu’aux professionnels du monde littéraire et de l’éducation. Créé par une enseignante, nourri par une équipe de lecteurs passionnés et critiques, il regorge de suggestions littéraires, et plus encore. Tu peux découvrir d’autres jeux ici.