Des livres arcs-en-ciel

Ta famille s’est-elle jointe au mouvement amusant des arcs-en-ciel en collant, sur vos fenêtres, des dessins d’arcs-en-ciel pour donner le sourire aux passants ? Voici une sélection de livres que Communication-Jeunesse a faite pour toi. Par leur couverture ou leur histoire, ceux-ci pourront te donner un peu d’inspiration pour créer tes propres illustrations d’arcs-en-ciel !

1. Ce n’est pas rose tous les jours

Jessika Von Innerebner, Éditions Scholastic (0 à 5 ans)

Tout le monde sait que les licornes sont parfaites et que, quand on en est une, chaque jour est rempli de magie merveilleuse. Mais, ce matin, rien ne va pour Kévin, qui se réveille par terre et n’arrive pas à dompter sa crinière…

2. Imagine le ciel

Barbara Reid, Éditions Scholastic (0 à 5 ans)

Voici un petit récit en prose qui dépeint poétiquement ce que représente le ciel et tout ce qu’il peut éveiller dans notre imaginaire. Un arc-en-ciel, une nuit étoilée, une abeille, c’est tout cela, le ciel, et encore plus.

3. L’arc-en-ciel

Édith Bourget et Bellebrute, Éditions de L’Isatis (0 à 5 ans)

Comment jouer avec les couleurs de l’arc-en-ciel ? Facile ! Il suffit d’associer chaque couleur à un objet et à une émotion. Le violet, par exemple, fait penser au lilas qui parfume le jardin. Le jaune, associé au citron, fait grimacer. Et vous, à quoi associez-vous l’orange, le rouge et le vert ?

4. Le chasseur d’arc-en-ciel

Yayo, Les 400 coups (6 à 8 ans)

Le petit dessin Noir et Blanc, qui aimerait être coloré, part à la recherche de l’arc-en-ciel. Sa quête le mènera à l’acceptation de sa différence et à la découverte de sa créativité. La simplicité de la beauté vraie.

5. Les coureurs de l’arc-en-ciel

Sonia Sarfati et Jacques Goldstyn, Boréal (6 à 8 ans)

Le pâtissier Max-Émile Savarin doit préparer le gâteau d’anniversaire de la princesse Rose-Émilie. Et il lui manque 10 œufs… Misère ! Plus une minute à perdre ! Une véritable course commence.

6. Trésor

Mireille Messier, Orca Book Publishers (6 à 8 ans)

Un frère et une sœur partent à la chasse au trésor sans savoir exactement quel type de trésor ils désirent découvrir. Mais ce dont ils sont sûrs, c’est qu’un trésor c’est brillant, mystérieux et précieux — et que lesmeilleurs trésors sont difficiles à trouver !

7. Les magiciens de l’arc-en-ciel

Camille Bouchard et Paule Thibault, Dominique et Compagnie (dès 6 ans)

Louis et Mathilde vont à la chasse aux papillons en compagnie de Pinso, « l’idiot du village ». Surpris par l’orage, ils se réfugient dans une grange. Le soleil réapparaît bientôt, suivi d’un arc-en-ciel… hélas incomplet !

8. Club licornes 1. Espions à Pointe-aux-Cornes !

Tristan Demers, Presses Aventure (bande dessinée, 9 à 11 ans)

Dans le village fantaisiste de Pointe-aux-Cornes, de jeunes licornes vivent paisiblement, loin des êtres humains. Malheureusement, les terriens Brad Bad et Mémé Magma ont plein d’imagination pour essayer de capturer les licornes, qui parviennent généralement à se tirer d’affaire grâce à leur bonne humeur et à leur candeur.

9. Le journal de Luna 1. Zéro ami

Jess Vendette, Andara (12 à 17 ans)

Puisqu’elle n’a pas la moindre amie avec qui partager ses débordements émotionnels depuis que sa famille et elle ont déménagé très loin de son ancienne ville et de ses deux « BFF », Luna Grenier, 11 ans, mais presque 12, se confie à son journal. Avec sa mère indiscrète, sa sœur studieuse et son petit frère accro aux Lego, il est cependant difficile de garder celui-ci secret, mais la préadolescente y livre néanmoins toutes ses pensées, ses questions adressées à Google et ses démarches afin de se faire de nouveaux amis à son école, et ce, à coup de nombreux mots-clics.

10. Grilled cheese 7. Maison

Magazine à colorier, édition L’Abricot

Ce magazine bilingue pour enfants est créé entièrement à Montréal et imprimé de façon artisanale. Dans ce numéro, le thème de la maison est mis à l’honneur ! Une loupe magique permet de découvrir ce qui se cache à l’intérieur et à l’extérieur de ce lieu.