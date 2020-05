5 idées pour s’amuser avec les livres

Ce texte fait partie du cahier spécial Le petit D

Jeux de société, compétitions sportives au sous-sol, concours de la plus grosse machine en briques Lego… Après des jours et des jours de confinement, tu cherches de nouvelles idées pour t’amuser pendant que papa et maman télétravaillent ? Tadam ! Communication-Jeunesse te propose cinq activités complètement livresques à faire dans le confort de ton chez-toi !

1. Conte sans plus compter

Et si tu transformais unconte classique en une piècede théâtre, un radio-roman ou une comptine 2.0 ? Tu peux changer les voix des personnages, enfiler des costumes de scène ou ajouter quelques détails scénaristiques inusités. Par exemple, que pourrait bien contenir le panier de provisions du Petit Chaperon rouge au temps de la COVID-19 ? À quoi ressemblerait la maison de Blanche-Neige et les sept nains ces jours-ci ? Bref, revêts les habits d’un apprenti comédien et partage tes créations sur les réseaux sociaux ! Pour t’inspirer, la directrice générale de Communication-Jeunesse (CJ), Pénélope Jolicœur, imite ici Bibi avec brio !

2. Sors le matériel créatif

Tu es sûrement un artiste en herbe, et tes jeunes frères et sœurs aussi ! Pour laisser tes parents tranquilles une heure ou deux, si tu décalquais les pages couvertures de livres riches de détails — ceux qui te font rêver depuis que tu es tout petit — pour offrir tes dessins à tes cadets et benjamins afin qu’ils les colorient au gré de leur imagination ? Invite-les ensuite à comparer le résultat avec les couvertures originales. Tu es fier de toi ? Affiche tout ça aux côtés des bricolages d’arcs-en-ciel qui se trouvent (probablement déjà) sur vos fenêtres ! Et s’il n’y a pas eu (trop) de cris durant l’activité, je suis pas mal certaine que papa ou maman acceptera de vous lire une des histoires durant sa pause du dîner.

3. Réinvente les vieux classiques du jeu

Tu connais sans doute le jeu du téléphone, mais tu es tanné d’y jouer encore et encore, d’autant que si vous n’êtes que deux ou trois frères et sœurs à la maison, c’est un peu plate, avouons-le ! Pourquoi ne pas inviter tes amis ou tes cousins à y jouer via une plateforme de discussion vidéo, tout en le transformant pour en faire une version littéraire ? Après avoir donné rendez-vous à ta gang, sélectionne un livre avec des phrases complexes et contenant des mots farfelus et difficiles à prononcer. Choisis une phrase et chuchote-la à un de tes invités pendant que les autres mettent leur appareil en sourdine. Répétez l’opération jusqu’à ce que la phrase parvienne au dernier participant. Celui-ci révèle ce qu’il a entendu et compare son énoncé avec la phrase initiale ! Attention, pas de triche, ça risquerait de se finir en chicane !

4. Voyage… sans même sortir de ta maison !

Il doit bien y avoir un atlas qui traîne à la maison… ouvre-le et cible une région du globe ou un lieu qui te plaît particulièrement (la jungle, sous l’eau, sur la lune, une grotte, etc.) Crée-toi alors un petit coin lecture à l’image de ce lieu. Colle des bricolages aux murs (si les parents sont d’accord…), cherche de la musique qui te fait penser à ton lieu et utilise des objets du quotidien en guise d’éléments de décor. Si tu optes pour une région tropicale, n’oublie pas tes lunettes de soleil et vas te chercher un cocktail de fruits dans le frigo. Tu préfères te terrer dans une grotte ? Une grosse couverture bien sombre et une lampe de poche seront de circonstance… Un bien beau moment de lecture en perspective !

5. Explore les ressources numériques

Ouvre bien grand tes yeux, car le Web recèle de ressources en ligne et elles sont nombreuses à être tout à fait gratuites. Une myriade d’illustrateurs ont par exemple publié des dessins à colorier sur leur site ou leur page Facebook. De quoi s’occuper tout un après-midi ! Ailleurs, sur le site de plusieurséditeurs, comme Fonfon, Michel Quintin, Dominique et compagnie ou encore Presses Aventure, tu trouveras des fiches pédagogiques ludiques ou même des animations qui te permettront d’apprendre ou de réviser des concepts liés à la langue, à la lecture et à une foule d’autres sujets, tout en t’amusant. Tu peux même aller sur le site Web de CJ ou encore sur le groupe Facebook Accros à la littérature jeunesse pour retrouver toutes sortes d’activités en lien avec la littérature. Tu peux aussi demander à tes parents de magasiner un livre numérique avec eux. Après tout, tu es le mieux placé pour connaître tes goûts et tes préférences.

Sur ce, on te souhaite un bel isolement littéraire et dis-toi bien une chose : nous « tournerons bientôt la page » sur ce difficile épisode collectif !