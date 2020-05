Ce texte fait partie du cahier spécial Le petit D

De jeunes lecteurs comme toi se transforment en chroniqueurs culturels et te proposent ici leurs livres coup de coeur. Pour en entendre plus sur leurs suggestions et en découvrir d’autres, tu peux aussi aller écouter les vidéos qu’ils ont réalisées dans le cadre du concours BookTube Livre-toi !

• Juliette à La Havane

Rose-Line Brasset, Hurtubise, 2015

« Lorsque j’ai tourné les premières pages du roman, je pouvais déjà sentir le soleil de la capitale [cubaine] brûler le bout de mon nez. […] L’auteure réussit à nous transmettre la beauté du patrimoine culturel cubain et son authenticité. […] Je vous recommande grandement d’embarquer avec Juliette et sa mère globetrotteuse pour des voyages hors de l’ordinaire sans quitter le confort de votre foyer. »

Suggestion de Victoria Giguère, de l’école secondaire d’Oka



• Les Rivières suivi de Les montagnes. Deux histoires de fantômes

François Blais, L’instant même, 2017

« Deux récits, deux énigmes différentes, avec deux styles d’écriture complètement différents. […] À cause de la première partie hyperréaliste du roman, on essaye de trouver à tout prix des explications rationnelles aux événements paranormaux. De l’action, il y en a, des rebondissements et des revirements de situation, sans cesse ! Et c’est grâce à cela que les pages de ce livre se dévorent facilement. Et pour le dénouement, wow ! […] Le livre de François Blais est vraiment une réussite littéraire ! »

Suggestion de Justin Boileau, du collège Notre-Dame-de-Lourdes

• Recrue

Samuel Champagne, Éditions de Mortagne, 2013

« Tout au long de l’histoire, on suit Thomas et Maxence, et on apprend à les connaître à mesure qu’ils apprennent à se connaître eux-mêmes. […] Le style de l’auteur est vraiment unique ! Certaines descriptions de cequ’est être LGBTQ sont tellement réalistes, tellement bien expliquées que je recommande ce livre à tous les alliés qui veulent savoir comment c’est, aux parents qui veulent mieux comprendre leurs enfants, aux personnes qui se questionnent, bref à tout le monde en général. […] Ce livre est le mouton arc-en-ciel de la famille des romans d’amour. »

Suggestion de Zoé Vachon, de l’école secondaire Grande-Rivière

• Les voleurs de mémoire

André Marois, La courte échelle, 2013

« Le Québec autrefois un désert de neige a changé, la chaleur a remplacé le froid, et le sable a remplacé la neige. […] Dans ce milieu aride existe un danger, une maladie contagieuse appelée la grure qui cause une détérioration du cerveau ! […] Ce que j’ai le plus apprécié du livre est sa fin hors du commun. Ce livre crée beaucoup de suspense sur la maladie, ce qui le rend intéressant jusqu’à la dernière page. »

Suggestion de Tian Yi Xia, du collège Jean-de-la-Mennais

• S’envoler, presque

Lydia Bouchard, Petit homme, 2020

« S’envoler, presque tourne énormément autour de la danse et je me suis un peu reconnue là-dedans, car comme Lou, je suis une danseuse de ballet, je m’entraîne entre 20 et 25 heurespar semaine, je suis extrêmement passionnée et j’ai une multitude de grands rêves ! »

Suggestion d'Elizabeth Rodrigue, de l’école secondaire du Grand-Coteau

• Youtubeurs 1. Clique sur j’aime

Olivier Simard, Éditions de La Bagnole

« Henri vit seul avec sa mère et sa sœur agaçante. Un jour, il décide de se créer une chaîne YouTube nommée Henri OMG. Sa première vidéo n’est pas vraiment virale, mais Henri va devenir encore plus populaire en faisant de nouvelles vidéos, en battant des records et en faisant le tour du monde. […] Ce livre est un coup de cœur pour moi, car il représente un équilibre parfait entre l’action, la romance et l’aventure. »

Suggestion de Justin Tardif, de l’Académie Lafontaine

• Premier trio. Cinq minutes pour rudesse

Nadia Lakhdari, Éditions les Malins

« L’histoire se passe dans une équipe de hockey bantam AAA et commence au camp de sélection. […] J’ai adoré ce livre, car il parle de sport, d’amitié et d’amour. […] J’ai apprécié le format du livre, avec les messages textes envoyés entre amis. Premier trio s’adresse autant aux fanatiques de hockey qu’à ceux qui n’ont aucun intérêt pour ce sport, parce que le hockey est une bonne raison de se rassembler et de vivre toutes sortes d’émotions. »

Suggestion de Marc-Olivier Bezeau, de l’Externat Sacré-Cœur