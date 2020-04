La librairie Olivieri ferme ses portes

La librairie montréalaise Olivieri, institution vieille de plus de 35 ans dans le décor de la métropole, a annoncé mardi matin qu’elle fermait définitivement son magasin et son bistro en raison de la crise économique engendrée par la COVID-19.

« La fermeture temporaire de l’établissement le 20 mars dernier en réaction à la pandémie de la COVID-19 a été le dernier clou dans le cercueil de la librairie et du bistro Olivieri », a expliqué dans un communiqué le Groupe Renaud-Bray, qui avait acquis la librairie en 2016.

Le groupe a expliqué que la marge de profit des libraires « oscille entre 1 et 1,5 % », et que ce sont des maillons « particulièrement vulnérable dans la chaîne du livre ». L’entreprise a expliqué que le modèle d’affaire de la librairie et du bistro Olivieri « les exposaient aux difficultés du secteur de la restauration, du commerce au détail et du livre, ce dernier étant le plus précaire. »

Le groupe croit aussi que les nombreux travaux sur le Chemin de la Côte-des-Neiges dans les dernières années ont nui à la librairie Olivieri.

Renaud-Bray estime que sans aide gouvernementale additionnelle à l’industrie du livre, « Olivieri pourrait ne pas être la seule victime de cette crise », et ce même si le groupe Renaud-Bray représente 40 % des ventes de livres au détail dans la province.

« Il faut éviter à tout prix que cette catastrophe, pourtant annoncée, ne se reproduise et déclenche des fermetures en cascade », a déclaré par voie de communiqué Émilie L. Laguerre, directrice des communications de Renaud-Bray.

« La fermeture d’Olivieri créera un énorme vide dans la vie culturelle de Côte-des-Neiges et de Montréal mais aussi dans le quotidien de beaucoup d’habitués qui la fréquentaient depuis 35 ans, ont pour leur part affirmé Rina Olivieri et Yvon Lachance, cofondateurs de la librairie Olivieri. Triste ou heureuse constatation, Olivieri fermera ses portes, radieuse et plus belle que jamais grâce à Renaud-Bray, qui nous aura permis de poursuivre notre engagement. Personne n’avait pu prévoir cette crise. »