«Le consentement» sans concession de Vanessa Springora

Il s’agit de rencontrer Vanessa Springora pour faire son portrait, et ce n’est pas forcément simple. Cette éditrice détaille sa relation avec l’écrivain Gabriel Matzneff dans un récit inaugural qui paraîtra jeudi en France. Elle avait 14 ans, lui la cinquantaine. Elle a désormais 47 ans et vient de prendre la tête des éditions Julliard. Lui a 83 ans et publie le dernier tome d’un journal qui n’en finira jamais.

Elle est la première, et pour l’instant la seule, de ses conquêtes hors d’âge à l’accuser de sévices sexuels et de pédophilie, quand il s’est toujours vanté d’avoir échappé à la brigade des mineurs. Lucide et réfléchi, précisément formulé, ni coincé ni gnangnan, le récit de Vanessa Springora a le tranchant d’un boomerang frémissant et acéré qui ne rate pas sa cible.

Adultes négligents

On est au milieu des années 1980. Sa mère est attachée de presse dans l’édition. Son père a pris ses distances. Elle s’est indolemment laissé traîner à un dîner. La conversation l’ennuie. Elle se replie pour feuilleter Eugénie Grandet, de Balzac. Mais l’invité d’honneur qui plastronne et qui brille l’a repérée. Il va lui faire une cour assidue, clandestine et valorisante. Elle se sent enfin échapper à la morosité de ses incertitudes.

Bravant sa mère, qui la met en garde, elle se lance à coeur perdu et à corps franc dans une histoire qui va l’abîmer durablement, quand elle le quittera après avoir découvert qu’il multiplie les aventures en parallèle. Aujourd’hui, elle dénonce une ambiance permissive, des parents en panne d’autorité, des adultes négligents, sans pour autant appeler au retour de l’ordre moral, ni à la claustration des jeunes filles.

Son livre se nomme Le consentement. C’est une fausse piste pour dire tout l’inverse. Elle se questionne un instant et écrit : « Comment admettre qu’on a été abusée quand on ne peut nier avoir été consentante ? Quand, en l’occurrence, on a ressenti du désir pour cet adulte qui s’est empressé d’en profiter ? » Mais elle choisit de se revendiquer victime et de faire entendre sa parole.

Elle dissèque l’insidieuse contrainte, la servitude volontaire, la sentimentalité flouée d’une gamine qui croyait user de sa liberté et y perd sa confiance en elle. Elle décrypte l’insécurité qui s’ensuit, la déscolarisation, les crises d’angoisse, les blocages psychiatriques. Elle salue la psychanalyse, qui lui permettra une lente et délicate récupération de ses moyens intellectuels et de son indépendance affective.

Machiavélisme

Surtout, elle raconte combien elle se sent dépossédée de son identité chaque fois qu’elle se voit réapparaître dans les romans que signe celui dont elle ne veut plus entendre parler. Il la réinvente en « Vanessa S. » ou alors elle devient la « petite V. ». Cette fois, c’est elle qui fait de lui « G.M. » Il la chosifiait à mesure qu’il la poissait au piège des mots, à leur glu qui reclut les filles qui y ont trop cru.

Elle a mis du temps à prendre sa revanche, en Monte Cristo acharné à la perte de celui qui ne cessait de se rappeler à son mauvais souvenir. Par machiavélisme, dit-elle, et peut-être aussi par attachement mortifère à une proie échappée.

Avant de lui ficher en plein coeur ce stylet très stylé, il y a d’abord eu l’éloignement au Mexique, la production télé, un documentaire réalisé sur un copain devenu SDF. Puis il y a l’entrée pas à pas dans le monde de l’édition, univers où G.M. a son rond de serviette. Elle s’occupe d’abord des manuscrits des autres, puis prend de l’assurance, devient la cheville ouvrière de Julliard.

En 2013, elle se décide à affûter sa plume quand G.M. obtient le prix Renaudot, ce qui l’ulcère. Elle affirme que #MeToo n’est pour rien dans sa détermination, même si on croise dans son texte quelques concepts et raisonnements en résonance avec l’actualité. Cette réponse de la bergère au berger est une victoire après affrontement dans le champ clos d’une compétence et d’une adulation commune, la littérature.

Elle dit : « Pour moi, l’écrivain représentait la figure de l’autorité suprême. » Elle était une excellente élève qui n’avait nul besoin qu’il rédige ses dissertations. Elle s’en voulait de le laisser faire et d’endosser une note faramineuse quand elle aurait glané en solo son habituel « très bien ». Il paradait en réprouvé fier de l’être, en avide d’une reconnaissance à occultations. Il était « l’initiateur » aux références orientées, Socrate, Edgar Poe, Byron, Lewis Caroll, et puis aussi Polanski, et même David Hamilton.

Pour sa part, elle s’intéresse autant au roman-monde, à John Fante, à Jonathan Safran Foer qu’à l’autofiction. Elle apprécie Annie Ernaux, Catherine Millet, Delphine de Vigan. Et l’édition française est ainsi faite que cet oecuménisme lui sera nécessaire, car les maisons de la place publient un peu de tout.

Vanessa Springora réside près du parc des Buttes-Chaumont. Elle reçoit chez elle, dans une ancienne boutique à la devanture grise, où il faut frapper fort pour qu’on vous entende. Au mur, il y a une affiche d’un film d’Antonioni, Blow-Up, récemment dénoncé comme diffuseur de la « culture du viol ». Elle ne l’a pas décrochée pour autant.

Mais inutile de surinterpréter ce qui n’est peut-être qu’une coïncidence ou un oubli. Elle ne s’assoit plus derrière le piano où elle jouait Satie avant que G.M. ne l’en détourne. Son fils, qui fait le conservatoire, l’a avantageusement remplacée. Il a 14 ans et a rangé sans l’ouvrir le livre de sa mère. Elle dit : « Un psy dirait que ce n’est pas neutre que je publie quand il a l’âge exact où… »

Elle zézaye un rien, mais parle avec ce phrasé parfait des gens de l’édition qui ont l’élégance mesurée et le verbe structuré, l’intelligence vive et les références ouvragées sans être pédantes. Elle est labile et subtile, profuse et précise, et ça va juste un peu vite pour qu’on puisse tout noter, mais tant pis, on a compris l’esprit, et ce n’est pas désagréable de se laisser déborder.

Cartable

Elle fume beaucoup, et c’est la seule addiction qui demeure, même si elle admet « avoir tout essayé ». Elle porte une frange à la Anna Karina, mais en plus cuivrée, qui volette quand elle repousse un chat fureteur qui fore le cartable du journaliste et y débusque, devinez quoi, le livre de sa maîtresse. Son compagnon est médecin à la prison de la Santé. Il survient à la fin de l’entretien, qui a allégrement débordé.

La discussion à bâtons rompus dérive tranquillement. Elle a voté Hamon et se dit « socialiste et orpheline du PS » quand G.M. était plutôt un réactionnaire inconséquent. Elle se revendique athée maintenue quand G.M. lui faisait répéter le Notre Père en russe. Elle tente de faire la distinction entre « subversion » et « transgression », préférant la première, se méfiant de la seconde.

Elle se réjouit de la loi Gayssot et d’autres tentatives d’encadrement du même ordre. Puisque l’heure du débat est venue, on lui répond qu’en matière de création on persiste à préférer le mantra « il est interdit d’interdire ». Elle pense qu’il faut prévenir, éduquer, « contextualiser ». Elle estime que les éditeurs devraient barder leurs publications d’avertissements et de rappels à la loi. On lui fait valoir qu’on est majeur et vacciné, mais que pourquoi pas ?

On lui raconte un portrait sans doute trop désinvolte qu’on avait fait de Matzneff en dernière page de Libération voici quinze ans, en regrettant avoir négligé le côté touriste sexuel, qu’il avait mis sous le tapis. Ce Narcisse académique ne nous exaltait pas spécialement et l’on se demandait d’ailleurs ce que pouvaient bien lui trouver toutes ces demoiselles. Nous intéressait en revanche l’habileté surannée de ce dézingueur des familles les plus éclairées et les plus compréhensives. Le portrait est un travail d’artisan, où les informations personnelles se mêlent à l’analyse de caractère, aux impressions recueillies, aux sensations éprouvées. On se confronte à l’humaine nature, au risque de l’erreur d’appréciation. Cela fait la beauté de l’exercice, et aussi sa limite.

Vanessa Springora semble connaître ces limites et ne pas s’en formaliser. Elle se dit contre la censure, contre les autodafés et autres mises au pilon. Mais elle reconnaît que jamais elle n’éditera Matzneff. Et qu’elle se serait bien vue faire des confettis de ces maudites pages dont elle était l’héroïne.