«Les agents»: quand la technologie fait loi

« De nos jours, l’individu est pour ainsi dire race éteinte. Ce que nous avons, c’est le drame du robot — l’homme de l’âge de la machine, qui fonctionne comme un rouage. »

Ces écrits du romancier et essayiste américain Henri Miller, consignés en 1940 dans le livre Le monde du sexe, offrent une telle portée de réflexion qu’ils résument à eux seuls plus de cinq décennies de romans dystopiques — de la trilogie de béton de J.G. Ballard aux œuvres obsessionnelles de Philip K. Dick en passant par le roman culte 1984 de Georges Orwell — et continuent d’inspirer les auteurs et philosophes contemporains.

Qu’arriverait-il à l’homme si les machines faisaient loi ? Le romancier français Grégoire Courtois imagine une réponse qui relève littéralement du cauchemar surréaliste, où la technologie crée l’illusion de la connaissance, efface, au-delà des caractéristiques physiques, toute singularité, assure la reproduction de l’espèce humaine, manie le futur sur la foi de probabilités et de fluctuations boursières.

Rivés à leurs écrans, les agents veillent à la bonne marche d’un monde qui tourne sans eux. Reclus dans des box blindés, ils travaillent, surveillent sans les questionner les milliers de données qui s’affichent méthodiquement à l’écran, se consacrent aux seuls objectifs pour lesquels ils ont été élevés : conserver leur poste, au risque d’être tués ou, pire, jetés à la rue, là où règnent l’animalité, le désordre, l’inconnu.

Il y a Laszlo et Clara, les âmes artistes et curieuses, qui documentent, l’un à la caméra, l’autre sur son corps, le moindre changement, la peur et l’incompréhension. Il y a Théodore, condamné au déséquilibre après qu’un mystérieux calendrier lui ait suggéré l’inutilité de ses orteils. Il y a Solveig, qui, pour atteindre la perfection, a fait disparaître tous les poils de son corps, et doit désormais composer avec les instincts bestiaux qui ont fait arrondir son ventre. Puis, il y a Hick, le petit nouveau, qui a osé questionner les machines et qui en comprend peu à peu les conséquences.

Ensemble, ils doivent résister aux assauts des autres guildes qui voudraient prendre de force leur étage et ainsi obtenir plus de crédits d’achat et plus de pouvoir. Dans ce monde où seule l’aliénation du travail permet d’éviter le chaos, la solidarité est une arme à double tranchant.

Interroger le futur pour mieux comprendre le présent exige beaucoup de courage, en particulier à une époque où les avancées technologiques progressent parfois plus vite que la pensée sociologique. Cela implique de remettre en doute la finalité de nos actes, de les projeter au-delà du bien commun actuel. Un courage qui fait trop souvent défaut à ceux qui prennent les décisions.

Or, des incohérences à la bien-pensance, les écueils de l’anticipation sont nombreux. Grégoire Courtois, malgré la clairvoyance et la pertinence de son propos, peine à contourner l’évidence. Alors que les doutes et les possibles conséquences sont martelés sur le papier, les nombreuses pistes de réflexion qu’ils sèment au passage ne sont jamais empruntées. Un roman qui, comme la peur, s’entame en solitaire.

Extrait de «Les agents» « C’est notre lot de vivre dans des mondes qui n’existent que pour nous. C’est notre lot de souffrir des apocalypses dont nous seuls comprenons les symboles, ainsi que la fulgurante révélation, mais qui restent tristement hermétiques à nos semblables, terrorisés par les images de leur propre destruction. Et pourtant nos pas soulèvent la poussière, et nos chairs touchent d’autres chairs et sentent la sueur qui s’en écoule, et le sang qu’on en fait couler, et nous glissons sur des peaux moites, et des kilomètres de moquette usée, et des existences bêtement rectilignes, qui sont pour chacun de nous, obstinément et jusqu’à l’extase, les mêmes. »