Nouvelle-France: histoire et patrimoine

Il s’agit du premier numéro d’une revue semestrielle franco-québécoise de haute vulgarisation. Le rédacteur en chef est le Français Laurent Veyssière, historien de la Nouvelle-France, la rédactrice en chef adjointe, la Québécoise Sophie Imbeault, éditrice au Boréal. Fait partie du comité de rédaction Dave Noël, journaliste au Devoir. La chute de Québec en 1759 constitue le thème du numéro, qui comprend 16 articles. Noël insiste sur le déséquilibre démographique effarant qui éclaire l’événement. Les colonies anglaises d’Amérique du Nord comptent en 1750 plus d’un million d’individus. Par rapport à eux, les 80 000 habitants de la Nouvelle-France ne font pas le poids. L’officier français La Pause résuma ainsi la situation : « Il fallait attendre que nos colonies fussent peuplées et approvisionnées. » Plus que militaire, le sort des Canadiens, ancêtres des Québécois, était tristement mathématique.

Histoire et patrimoine ★★★ 1/2 Paris, no 1, octobre 2019, 132 pages